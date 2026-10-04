صرف مصنوعی ذہانت سے پروجیکٹ کی کامیابی ممکن نہیں: صنعتی ماہرین
بنگلورو میں 'اے آئی کے دور میں مستقبل کیلئے ہم آہنگی اور تیاری' کے موضوع سے ایک اہم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ PMI
Published : October 4, 2026 at 11:44 AM IST
بنگلورو: صنعتی لیڈرز نے بنگلورو میں منعقدہ 18ویں 'پروجیکٹ مینجمنٹ ساؤتھ ایشیا کانفرنس' 2026 میں اظہارِ خیال کرتے ہوئے کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس (اے آئی) ملازمتوں، کاروباری ماڈلز اور پروجیکٹس کی تکمیل کے طریقوں کو بدل رہی ہے، لیکن تنظیموں کو اے آئی کے استعمال کو ٹھوس نتائج میں تبدیل کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کے ساتھ انسانی فیصلے، قیادت اور عمل در آمد کی صلاحیت کو بھی شامل کرنا ہوگا۔
بھارتیہ سٹی میں 'پروجیکٹ مینجمنٹ انسٹی ٹیوٹ' (پی ایم آئی) کے زیرِ اہتمام منعقدہ اس کانفرنس کا مرکزی موضوع 'اے آئی کے دور میں مستقبل کیلئے ہم آہنگی اور تیاری' تھا۔ اس کانفرنس میں جنوبی ایشیا بھر سے پروجیکٹ مینجمنٹ، صنعت، ٹیکنالوجی اور پالیسی سازی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے 850 سے زائد مندوبین اور 20 سے زائد مقررین نے شرکت کی۔
کانفرنس میں ہونے والی بات چیت اس پوائنٹ پر مرکوز تھی کہ اے آئی کس طرح تنظیموں کے پروجیکٹس کو سنبھالنے اور کامیابی کا اندازہ لگانے کے روایتی طریقوں کو تبدیل کر رہی ہے۔ مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ صرف ٹیکنالوجی ہی نتائج کا تعین نہیں کر سکتی، اور انہوں نے اسٹریٹجک سوچ، انسانی فیصلے، حالات کے مطابق ڈھلنے کی صلاحیت، باہمی تعاون اور بہترین عمل در آمد کی بڑھتی ہوئی اہمیت پر روشنی ڈالی۔
انہوں نے اس ضرورت پر بھی زور دیا کہ جیسے جیسے کام کی جگہوں پر اے آئی کا انضمام بڑھ رہا ہے، تنظیموں کو پروجیکٹس کی منصوبہ بندی، نفاذ اور ان کی جانچ پڑتال کے طریقوں کا مسلسل ازسرِ نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔
پی ایم آئی جنوبی ایشیا کے منیجنگ ڈائریکٹر، امت گوئل نے کہا کہ بھارت کا تکنیکی ایکو سسٹم اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کو اپنانے اور انہیں بڑے پیمانے پر پھیلانے کی اس کی صلاحیت ملک کو ترقی کے اگلے مرحلے کے لیے تیار کرتی ہے۔
تاہم، انہوں نے میک کینسی کی سال 2025 کی 'اسٹیٹ آف اے آئی' رپورٹ کا حوالہ دیا، جس کے مطابق صرف 39 فیصد تنظیموں نے اے آئی کی وجہ سے کارپوریٹ سطح پر آمدنی پر اثرات کی اطلاع دی۔ گوئل نے کہا کہ "اے آئی کے دور میں پروجیکٹ کی کامیابی کا انحصار اب اس بات پر بڑھتا جائے گا کہ تنظیمیں کتنی مہارت کے ساتھ ٹیکنالوجی کو انسانی فیصلے، قیادت اور عمل در آمد کی صلاحیت کے ساتھ یکجا کرتی ہیں۔"
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انہوں نے کہا کہ پی ایم ایس اے سی 2026 نے ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کیا ہے جہاں اس بات کا جائزہ لیا جا سکے کہ تنظیمیں کس طرح اے آئی کے عزائم کو بامعنی نتائج میں تبدیل کر سکتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی ایم آئی پروجیکٹ مینجمنٹ کے پیشے کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے سیکھنے کے عمل اور باہمی تعاون کو فروغ دینا جاری رکھے گی۔
اس کانفرنس کے نمایاں مقررین میں ایمیٹی یونیورسٹی آن لائن کے اجیت چوہان، کینڈرل کے روی کمار دکشت، نیرامائی ہیلتھ اینالیٹکس کی ڈاکٹر گیتا منجوناتھ، نووو نورڈیسک کے جان ڈاؤبر، آئی بی ایم کنسلوٹنگ کی اوشا سری کانتھ اور ای ایکس ایل کے سمت تنیجا شامل تھے۔
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ان کے سیشنز میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں، اے آئی کے لیے تنظیمی تیاری، انسانی وسائل پر اس کے اثرات اور تیزی سے بدلتے ہوئے تکنیکی ماحول میں مطلوبہ قائدانہ فیصلوں جیسے موضوعات کا احاطہ کیا گیا۔
معروف مصنف اور کالم نگار چیتن بھگت نے تبدیلیوں سے نمٹنے، قیادت اور پیشہ ورانہ زندگی کے بدلتے ہوئے مطالبات پر کلیدی خطاب کیا۔ ٹیکنالوجی، ایجوکیشن ٹیکنالوجی، کنسلٹنگ اور انٹرپرائز سلوشنز سے تعلق رکھنے والے مقررین نے پروجیکٹس کی بڑھتی ہوئی پیچیدگی اور افرادی قوت کی بدلتی ہوئی توقعات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
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