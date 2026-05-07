ہندوستان دنیا کا پانچواں سب سے زیادہ اسپیم سے متاثرہ ملک: ٹرو کالر کی رپورٹ
Truecaller کی رپورٹ کے مطابق، بھارت میں اسپیم کی شدت 66 فیصد ریکارڈ کی گئی ہے۔
Published : May 7, 2026 at 2:45 PM IST
حیدرآباد: ٹرو کالر کی رپورٹ کے مطابق، ہندوستان دنیا کے ان پانچ سرفہرست ممالک میں شامل ہے جو اسپیم سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انڈونیشیا اس فہرست میں سرفہرست ہے، اس کے بعد چلی، ویتنام اور برازیل کا نمبر آتا ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ نتائج ٹرو کالر کے ذریعے جمع کیے گئے گمنام اور مجموعی ڈیٹا پر مبنی ہیں۔
ٹروکالر کے دنیا بھر میں 50 کروڑ سبسکرائبر ہیں۔ صرف 2025 میں، پلیٹ فارم نے دنیا بھر میں 68 ارب سے زیادہ اسپیم اور دھوکہ دہی والی کالز کی پہچان کی، جو اس مسئلے کی سنگینی کو اجاگر کرتا ہے۔
بھارت میں اسپیم کی صورتحال
ہندوستان میں اسپیم کی شدت 66 فیصد ریکارڈ کی گئی ہے، جس سے یہ عالمی سطح پر سب سے زیادہ متاثر ہونے والے بازاروں میں سے ایک بن گیا ہے۔ سپیم سرگرمیوں سے متعلق تفصیلات ایک مضبوط تجارتی جھکاؤ کو ظاہر کرتی ہیں۔ ملک میں موصول ہونے والے کل اسپام کا 36 فیصد سیلز اور ٹیلی مارکیٹنگ کالز ہیں۔ مالیاتی خدمات سے متعلق کالیں 18 فیصد تھیں، جبکہ باقی 12 فیصد گھوٹالوں سے منسوب تھیں۔
عالمی رجحانات
سپیم کے ذرائع مختلف علاقوں میں نمایاں طور پر مختلف ہوتے ہیں۔ انڈونیشیا اور میکسیکو میں، 40 فیصد سے زیادہ فضول کالیں مالیاتی اداروں، جیسے بینکوں اور قرض دینے والی ایجنسیوں سے آتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق چلی اس حوالے سے سب سے نمایاں ہے کیونکہ اس کی 38 فیصد سپیم کالز قرض کی وصولی سے متعلق ہیں۔ یہ عالمی سطح پر کسی ایک زمرے میں سب سے زیادہ حصہ داری ہے۔
برازیل اور نائیجیریا میں، ٹیلی کمیونیکیشن سے متعلق کالز کی بھرمار ہے، جس سے اکثر اصل بات چیت اور دھوکہ دہی کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹرو کالر کی رپورٹ بتاتی ہے کہ یہ نمونے ایک بڑی عالمی تشویش کی طرف اشارہ کرتے ہیں: جیسے جیسے آٹومیٹیڈ سپیم میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اسی طرح نامعلوم نمبروں سے موصول ہونے والی کالوں پر عوام کا اعتماد تیزی سے کم ہو رہا ہے۔
ٹرو کالر کے سی ای او رشیت جھنجھن والا نے خبردار کیا کہ یہ ڈیٹا اس بات کا اشارہ ہے کہ روزمرہ کے بات چیت کے طریقے میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے۔ انہوں نے کہا، "دھوکہ دہی، نقالی، اور گھوٹالے لوگوں کی روزمرہ کی زندگیوں کو ایسے طریقوں سے متاثر کر رہے ہیں جس کو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کچھ ممالک میں، زیادہ تر نامعلوم کالیں اب اسپیم ہوتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ 2026 میں، کمپنی کی بنیادی توجہ دھوکہ دہی کو صارف تک پہنچنے سے پہلے روکنے پر ہوگی۔ انہوں نے وضاحت کی، "ہمارا مشن بات چیت میں اعتماد پیدا کرنا ہے، اور 2026 میں، ہماری پوری توجہ دھوکہ دہی کو لوگوں تک پہنچنے سے پہلے روکنے پر مرکوز ہے۔"
بہت سے خطوں میں، اسپیم کالز کا حجم مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ اس پس منظر میں، ٹرو کالر رپورٹ بتاتی ہے کہ اگر اجتماعی طور پر ٹیکنالوجی پلیٹ فارمز اور ریگولیٹرز دونوں سخت اقدامات پر عمل درآمد نہیں کرتے سپیم کا مسئلہ مزید بگڑ سکتا ہے۔
