آدھار ایپ ڈاؤن لوڈ کا اعداد و شمار 3.1 کروڑ سے تجاوز، جانیں اس کا سب سے بڑا فائدہ
آدھار ایپ نے پانچ مہینوں میں 3.1 کروڑ ڈاؤن لوڈز کو عبور کر لیا، 40 لاکھ لوگوں نے اپنا موبائل نمبر اپ ڈیٹ کیا ہے۔
Published : June 22, 2026 at 5:10 PM IST
حیدرآباد: نئی آدھار ایپ ملک بھر میں تیزی سے مقبول ہو رہی ہے۔ پبلک انفارمیشن بیورو (پی آئی بی) کے مطابق، اپنے لانچ کے پانچ ماہ کے اندر، ایپ کو 3.1 کروڑ سے زائد بار ڈاؤن لوڈ کیا جا چکا ہے۔ یہ اعداد و شمار خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ لوگ اپنی شناخت سے متعلق کاموں کے لیے ڈیجیٹل طریقوں پر کس حد تک انحصار کر رہے ہیں۔ اس ایپ کے ساتھ حکومت کا مقصد لوگوں کی روزمرہ زندگی کو آسان بنانا تھا، اور ابتدائی اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ یہ کوشش بڑی حد تک کامیاب رہی ہے۔
موبائل نمبر اور ایڈریس اپ ڈیٹ
ایپ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اب لوگوں کو اپنا موبائل نمبر یا پتہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے کسی آدھار سروس سینٹر پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تک تقریباً 40 لاکھ افراد اپنے سمارٹ فونز سے اپنے موبائل نمبرز اپ ڈیٹ کر چکے ہیں جب کہ 850,000 سے زائد لوگ ایپ کے ذریعے اپنے پتے بھی تبدیل کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے لوگوں کو اس کام کے لیے گھنٹوں لائن میں کھڑا ہونا پڑتا تھا اور بعض اوقات اس کے بعد بھی ان کا کام مکمل نہیں ہوتا تھا۔ اب، لوگ اپنے گھر کے آرام سے صرف چند منٹوں میں اپنے آدھار کارڈ میں اپنا فون نمبر یا پتہ تبدیل کر سکتے ہیں۔
رازداری اور سہولت کا امتزاج
آدھار ایپ کو خاص طور پر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ کسی کی شناخت دکھانے، شیئر کرنے اور تصدیق کرنے کا عمل آسان بھی ہو اور نجی بھی رہے۔ اس میں ایک کلک بائیو میٹرک لاک انلاک کی خصوصیات ہیں، اور فیس ویریفکیشن کے ذریعے موجودگی کا ثبوت فراہم کیا جا سکتا ہے۔ ایپ میں آتھنٹیکیشن ہسٹری دیکھنے کا آپشن بھی موجود ہے، جس سے صارفین یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی شناخت کب کب استعمال ہوئی ہے۔ مزید برآں، کیو آر کوڈ پر مبنی ایک ایڈیٹیبل کانٹیکٹ فارورڈ بھی دیا گیا ہے، جو وزیٹنگ کارڈ کی ضرورت کو ہی ختم کر دیتا ہے۔
روزمرہ کی زندگی میں ایپ کے استعمال میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ہوٹل میں چیک ان کے دوران ایک کیو آر کوڈ اسکین کرکے تصدیق ہو جاتی ہے۔ اس کا استعمال مریضوں کو ہسپتالوں میں داخل کرنے کے لیے بھی کیا جا رہا ہے۔ مزید برآں، ایپ وزیٹر مینجمنٹ، ایونٹ انٹری اور مزدوروں و ملازمین کی شناخت کی تصدیق میں کارآمد ثابت ہو رہا ہے۔ ای-آدھار کو ڈاؤن لوڈ کرنا اور آدھار سیوا کیندروں پر ملاقاتوں کی بکنگ بھی اس ایپ کے ذریعے ممکن ہے۔ اینڈرائیڈ اور ایپل آئی او ایس دونوں پلیٹ فارمز پر دستیاب، ایپ تقریباً ہر سمارٹ فون صارف کے لیے قابل رسائی ہے۔
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