31 مئی کو آسمان پر نایاب بلیو مائیکرو مون نظر آئے گا، یہاں جانیں اس کی منفرد خصوصیات
ایک "مائیکرو مون" اس وقت ہوتا ہے جب چاند اپنے مدار میں سب سے دور نقطہ کے قریب واقع ہوتا ہے۔
Published : May 30, 2026 at 1:33 PM IST
حیدرآباد: ایک ناقابل یقین حد تک دلکش فلکیاتی نظارہ اس ہفتے کے آخر میں رات کے آسمان پر نظر آنے والا ہے۔ 31 مئی 2026 کو، ایک نایاب بلیو مائیکرو مون پورے چاند کے طور پر نمودار ہوگا۔ یہ واقعہ دو الگ الگ قمری مظاہر کے ایک انوکھے ہم آہنگی کی نمائندگی کرتا ہے، جو اسے سال کے سب سے دلچسپ فلکیاتی نظاروں میں سے ایک بناتا ہے۔ ماہرین فلکیات کے مطابق، چاند 31 مئی کو صبح 8:45 پر اپنی چمک کی بلند ترین سطح پر پہنچ جائے گا — دوپہر تقریباً 2:15 ہندوستانی معیاری وقت پر چاند زمین سے تقریباً 406,000 کلومیٹر دور واقع ہوگا۔
بلیو مائیکرو مون کیا ہے؟
ایک "بلیو مون" سے مراد ایک کیلنڈر مہینے کے اندر دو پورے چاند کا ہونا ہے۔ مئی 2026 میں، پہلا پورا چاند گزر چکا ہے، اور دوسرا پورا چاند 31 مئی کو آتا ہے۔ اس لیے اسے بلیو مون کہا جا رہا ہے۔ اس کے برعکس، ایک "مائیکرو مون" اس وقت ہوتا ہے جب چاند اپنے مدار میں سب سے دور نقطہ کے قریب واقع ہوتا ہے — جسے اپوجی کہا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں، چاند معمول سے تقریباً چھ فیصد چھوٹا اور تقریباً 10 فیصد مدھم دکھائی دیتا ہے۔
تاہم، صرف آنکھوں سے اس فرق کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ ان دو مظاہر کا بیک وقت ہونا واقعہ کو اور بھی خاص بنا دیتا ہے، کیونکہ ایسا نایاب ملاپ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے۔ "بلیو مون" نام سے کسی کو یہ یقین ہو سکتا ہے کہ چاند اصل میں نیلے رنگ کا نظر آئے گا۔ تاہم، یہ بالکل معاملہ نہیں ہے. یہ نام چاند کے اصل رنگ کے بجائے محض ایک کیلنڈر مہینے کے اندر دوسرے پورے چاند کے وقت کی نشاندہی کرتا ہے۔ جب دیکھا جائے گا تو چاند اپنی معمول کی سفید یا ہلکی سنہری رنگت میں نظر آئے گا۔
یہ نظارہ کب اور کہاں دیکھیں؟
یہ ہندوستان سمیت دنیا بھر میں آسمان پر نظر رکھنے والوں اور فلکیات کے شوقینوں کے لیے ایک شاندار موقع پیش کرتا ہے۔ ماہرین کا مشورہ ہے کہ چاند کو طلوع ہونے کے فوراً بعد یا شام کے اوقات میں دیکھنا سب سے زیادہ فائدہ مند تجربہ فراہم کرتا ہے۔ یہ نظارہ جنوبی نصف کرہ اور بحرالکاہل کے علاقے میں اور بھی زیادہ متاثر کن ہو گا، جہاں چاند انٹاریس کے قریب نظر آئے گا - برج کا روشن سرخ ستارہ۔۔ شمالی نصف کرہ کے ناظرین بھی رات بھر چاند کے قریب اس ستارے کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔
اس آسمانی نظارے کے بغیر کسی رکاوٹ دیکھنے کے لیے، آپ کو کھلی جگہوں کی طرف جانا چاہیے۔ ساحل، چھتوں، پارکوں، یا دیہی علاقوں جیسے مقامات کے انتخاب پر غور کریں جہاں مصنوعی روشنی کی آلودگی کم سے کم ہو اور مشرقی افق رکاوٹوں سے پاک ہو۔ موسم کی پیشن گوئی کو پہلے سے چیک کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ابر آلود آسمان آپ کو چاند کو واضح طور پر دیکھنے سے روک دے گا۔
مائیکرو مون اور سپر مون کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ سپر مون اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب چاند زمین کے قریب ترین مقام پر ہوتا ہے جو اسے بڑا اور روشن نظر آتا ہے۔ مائیکرو مون اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ سپر مون سے تقریباً 12 سے 14 فیصد چھوٹا دکھائی دے سکتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق جون 2026 کا اسٹرابیری مون بھی مائیکرو مون بن سکتا ہے، ممکنہ طور پر لگاتار مائیکرو مونوں کا ایک نایاب سلسلہ پیدا کر سکتا ہے۔
