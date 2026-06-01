زمین سے 42 میل اوپر پھٹ گیا الکا پنڈ، لرز اٹھے لوگوں کے گھر، جانئے کہاں پیش آیا یہ واقعہ
ناسا نے اطلاع دی کہ شمال مشرقی امریکہ میں ایک الکا پھٹ گیا، جس سے 300 ٹن ٹی این ٹی کے برابر توانائی خارج ہوئی۔
Published : June 1, 2026 at 2:54 PM IST
حیدرآباد: امریکی خلائی ایجنسی ناسا نے اطلاع دی ہے کہ زمین کے قریب آنے والا ایک الکا پنڈ گزشتہ ہفتے کے روز شمال مشرقی امریکہ میں ایک زور دار دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا۔ دھماکے سے 300 ٹن ٹی این ٹی کے برابر توانائی اور آواز پیدا ہوئی۔
امریکی خلائی ایجنسی کی ڈپٹی نیوز چیف جینیفر ڈورن نے اے ایف پی کو ایک بیان میں بتایا کہ آگ کا گولہ دوپہر 2:06 بجے (1806 GMT) شمال مشرقی میساچوسٹس اور جنوب مشرقی نیو ہیمپشائر میں پھٹ پڑا۔
اپنے بیان میں، انہوں نے کہا کہ یہ آگ کا گولہ کسی بھی فعال الکا شاور سے منسلک نہیں تھا، بلکہ یہ ایک قدرتی واقعہ تھا، خلائی ملبے یا سیٹلائٹ کی واپسی نہیں تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس الکا کے پھٹنے کے بعد خارج ہونے والی توانائی کا تخمینہ تقریباً 300 ٹن ٹی این ٹی کے برابر تھا، جس سے یہ زور دار دھماکہ ہوا۔
ڈورین نے کہا کہ الکا 75,000 میل فی گھنٹہ (120,000 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ) کی رفتار سے 40 میل کی بلندی پر گر رہا تھا جب یہ پھٹ گیا۔ الکا کے اچانک، زور دار دھماکوں نے علاقے کے رہائشیوں کو خوفزدہ کردیا۔ سوشل میڈیا صارفین نے بتایا کہ دھماکے اتنے زوردار تھے کہ ان کے گھر لرز اٹھے۔
ناسا نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا نیو انگلینڈ میں عینی شاہدین اور این او اے اے کے جی او ای ایس۔19 سیٹلائٹ نے ہفتہ، 30 مئی کو تیز آواز کے ساتھ ایک روشن آگ کا گولہ دیکھا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ الکا 40 میل کی بلندی پر این ایم اے ایچ شمال میں توانائی سے باہر نکلنے کے دوران پھٹا ہے۔ دھماکا تقریباً 300 ٹن ٹی این ٹی کے برابر ہونے کا اندازہ لگایا گیا ہے، جس کی وجہ سے زور دار آواز آئی۔" ناسا نے مزید بتایا کہ عینی شاہدین کے بیانات امریکن میٹیور سوسائٹی نے فراہم کیے تھے۔