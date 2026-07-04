بھارت میں اے آئی کے لیے ریگولیٹری فریم ورک پر غور و خوض جاری: مرکزی حکومت
وزارت الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹکنالوجی کے سکریٹری نے کہا کہ مستقبل میں آئی ٹی اور اے آئی کے لیے الگ الگ قوانین بنائے جائیں گے۔
Published : July 4, 2026 at 2:40 PM IST
حیدرآباد: وزارت الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹکنالوجی کے سکریٹری ایس کرشنن نے جمعہ کو ایک بیان میں کہا کہ وقت آگیا ہے کہ بھارت مصنوعی ذہانت (AI) کے لئے ایک مخصوص ریگولیٹری فریم ورک کی طرف بڑھے۔
انہوں نے کہا کہ موجودہ قانونی دفعات ڈیپ فیکس اور اے آئی سے تیار کردہ مواد جیسے مسائل کے بارے میں ابتدائی خدشات کو دور کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تاہم، اے آئی ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانے کے ممکنہ نقصانات سے نمٹنے کے لیے "اضافی قواعد و ضوابط یا قانون کی ضرورت پڑ سکتی ہے"۔
کرشنن نے کہا، "بات چیت شروع ہو چکی ہے۔ ہمارے وزیر (آئی ٹی منسٹر اشونی وشنو) اور میں نے پہلے کہا ہے کہ ہم وقت آنے پر اے آئی ریگولیشن پر غور کریں گے۔" اب ایسا لگتا ہے کہ صحیح وقت آنے والا ہے اور ہم اس پر کام شروع کر دیں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ "ہم نے آئی ٹی قوانین اور موجودہ قانون کی دیگر دفعات کو اے آئی سے متعلق مختلف خدشات کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، لیکن اب وقت آ سکتا ہے کہ اے آئی کے لیے ایک علیحدہ قانون بنانے پر غور کیا جائے۔"
نئے اے آئی قوانین کی ٹائم لائن کے بارے میں، کرشنن نے کہا کہ "مرکزی وزارت کے طور پر، ہم سرکاری سطح پر ایک قانون کا مسودہ تیار کر سکتے ہیں... میں اس پر تبصرہ نہیں کر سکتا کہ یہ آخر کب آئے گا۔"
مرکزی انفارمیشن ٹکنالوجی کے وزیر اشونی وشنو نے بھی گذشتہ ماہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ موجودہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ مصنوعی ذہانت (اے آئی) کے تیزی سے ابھرنے سے بہت پہلے نافذ کی گئی تھی، اور بدلتی ہوئی صورت حال سے نمٹنے کے لیے ایک نئے قانونی ڈھانچے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
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وشنو نے کہا کہ اس صنعت سے وابستہ اداروں کے ساتھ بات چیت جاری ہے اور حکومت جدت اور ضابطے کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کرے گی۔ دنیا بھر کے پالیسی ساز جنریٹیو اے آئی سے وابستہ چیلنجز کے بارے میں فکر مند ہیں۔ بھارت ڈیپ فیکس، غلط معلومات اور آن لائن نقصان سمیت مسائل سے دوچار ہے۔ بھارت اے آئی ڈیپ فیکس کو سختی سے روکنے کے لیے آئی ٹی کے ضوابط کو سخت کر رہا ہے۔
اس سال فروری میں، حکومت نے اے آئی سے تیار کردہ اور مصنوعی مواد (بشمول ڈیپ فیکس) کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے آن لائن پلیٹ فارمز کے لیے سخت قوانین نافذ کیے تھے۔ حکومت نے کہا کہ ایکس اور انسٹاگرام جیسے پلیٹ فارمز کو ایسے مواد کو کسی مجاز اتھارٹی یا عدالت کے ذریعے تین گھنٹے کے اندر ہٹا دینا چاہیے۔
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حکومت نے انفارمیشن ٹکنالوجی (انٹرمیڈیری گائیڈ لائنز اینڈ ڈیجیٹل میڈیا ایتھکس کوڈ) رولز سال 2021 میں ترمیم کرتے ہوئے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے جو کہ باضابطہ طور پر اے آئی سے تیار کردہ اور مصنوعی مواد کی وضاحت کرتا ہے۔
یہ ترامیم "آڈیو، بصری، یا سمعی بصری معلومات" اور "مصنوعی طور پر تیار کردہ معلومات" کی وضاحت کرتی ہیں۔ اس میں مستند یا اصلی ظاہر ہونے کے لیے اے آئی کے ذریعے تخلیق یا تبدیل کیا گیا مواد شامل ہے۔
حکومت نے اے آئی سے تیار کردہ مواد کے لیے جانکاری دینے سے متعلق مزید سخت ضوابط بھی تجویز کیے ہیں۔ اس میں آئی ٹی ضوابط میں تبدیلیاں شامل ہیں جن کے تحت مصنوعی طور پر تیار کردہ معلومات کی شناخت کرنے کے لیے واضح اور مستقل طور پر لیبلز دکھائی دینے چاہیے۔
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