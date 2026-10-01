پچیاسی سال کا ہوا بھارت کے سائنسدانوں کا ادارہ، 3200 پیٹنٹ اور 900 ٹیکنالوجیز؛ جانیے ملکی و عالمی سطح پر کیوں مانا جاتا ہے اس کا لوہا
این بی آر آئی میں 85واں CSIR یومِ تاسیس منایا گیا، فنگس کی اقسام (کواک ویودھتا) اور حیاتیاتی تنوع کے تحفظ پر زور دیا گیا۔
Published : October 1, 2026 at 9:58 AM IST
لکھنؤ: سی ایس آئی آر- نیشنل بوٹینیکل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ (CSIR-NBRI) میں 85واں سی ایس آئی آر یومِ تاسیس انتہائی جوش و خروش اور پروقار انداز میں منایا گیا۔ کے این کول بلاک میں واقع 'لوٹس آڈیٹوریم' میں منعقدہ یہ تقریب کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کے شاندار سفر کو یاد کرنے کا ایک بہترین موقع ثابت ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی، ریسرچ (تحقیق)، جدت طرازی اور تعمیرِ وطن میں سی ایس آئی آر کی سائنسی اور تکنیکی برادری کی خدمات کو بھی اجاگر کیا گیا۔
'بوٹینیکل سروے آف انڈیا'
تقریب میں بطور مہمانِ خصوصی ڈاکٹر کناڈ داس موجود تھے، جو وزارتِ ماحول، جنگلات و موسمیاتی تبدیلی کے تحت کام کرنے والے 'بوٹینیکل سروے آف انڈیا' کے ڈائریکٹر ہیں۔ تقریب میں ادارے کے سائنسدانوں، محققین (ریسرچ اسکالرز)، تکنیکی و انتظامی عملے اور این بی آر آئی فیملی کے دیگر ارکان نے شرکت کی۔
ادارے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر جبیر احمد نے بتایا کہ سی ایس آئی آر کے تحت اس وقت 37 ادارے، 39 آؤٹ ریچ سینٹرز، ایک اِنوویشن کمپلیکس اور 5 یونٹس کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ کونسل کے پاس تقریباً 3,200 فعال پیٹنٹس (Active Patents) اور 900 سے زیادہ تجارتی سطح پر کامیاب ٹیکنالوجیز (Commercialized Technologies) موجود ہیں۔
As part of the 85th CSIR Foundation Day celebrations, CSIR-NBRI felicitated its employees in recognition of their dedicated and long-standing service to the institute.— CSIR-NBRI (@csirnbrilko) September 30, 2026
👏 Nine employees who retired during the last year and eight employees who completed 25 years of service were… pic.twitter.com/tqbHrHZQoS
سی ایس آئی آر-این بی آر آئی کا یومِ تاسیس
ڈاکٹر احمد نے نباتیات (بونٹنی) کی بنیادی تحقیق، پودوں کے تحفظ اور مضبوط صنعتی روابط پر مبنی جدت طرازی میں این بی آر آئی کی خدمات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے معاشرے کے لیے مفید اور سائنس پر مبنی حل تیار کرنے میں ادارے کے اہم کردار کا بھی ذکر کیا۔
مہمانِ خصوصی ڈاکٹر کناڈ داس نے سی ایس آئی آر-این بی آر آئی اور پورے سی ایس آئی آر خاندان کو یومِ تاسیس کی مبارکباد دی۔ انہوں نے فنگس (کواک) کی بھرپور اقسام اور ان کی سائنسی و ماحولیاتی اہمیت پر تفصیلی گفتگو کی۔
ماحولیاتی نظام اور حیاتیاتی تنوع
انہوں نے خوردبینی جانداروں (مائیکرو آرگنزمز) اور حیاتیاتی تنوع (بایو ڈائیورسٹی) کی وسیع تحقیق، دستاویز سازی (ڈاکومنٹیشن) اور مطالعے کی ضرورت پر زور دیا۔ ان کے مطابق، ایسے مطالعے ماحولیاتی نظام (ایکو سسٹم) اور حیاتیاتی تنوع کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے انتہائی اہم ہیں۔
ڈاکٹر داس نے ادارے کے بوٹینیکل گارڈن (نباتیاتی باغ) کی خصوصی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ باغ پودوں کی مختلف اقسام کے تحفظ، ان کی نمائش اور عوامی بیداری پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انہوں نے 'ہربیریم' (Herbarium) کو محفوظ کیے گئے پودوں کے نمونوں اور سائنسی معلومات کا ایک اہم ترین ذخیرہ قرار دیا۔
حیاتیاتی تنوع کی تحقیق، تحفظ، سائنسی دستاویز سازی
ادارے میں پودوں کی دولت، تحقیقی سرگرمیوں اور کامیابیوں پر لگائی گئی نمائش کی بھی انہوں نے ستائش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی نمائشیں سائنسی ریسرچ کو طلبہ، محققین اور عام عوام سے جوڑتی ہیں۔ ڈاکٹر داس نے سائنسی بیداری اور عوامی شمولیت کو بڑھانے کے لیے این بی آر آئی (NBRI) کی کوششوں کو سراہا۔ ساتھ ہی انہوں نے ادارے پر زور دیا کہ وہ حیاتیاتی تنوع کی تحقیق، تحفظ، سائنسی دستاویز سازی اور علم کے پھیلاؤ میں اپنا مسلسل تعاون دیتا رہے۔
اس تقریب کا ایک اور اہم اور پرکشش پہلو ادارے کے ملازمین کی لگن اور طویل مدتی خدمات کا اعتراف تھا۔ معزز مہمانوں نے گزشتہ سال ریٹائر ہونے والے نو (9) ملازمین اور 25 سال کی خدمات مکمل کرنے والے آٹھ (8) ملازمین کو اعزازات سے نوازا۔
انہیں ان کی گرانقدر خدمات، وابستگی اور ادارے کے ساتھ طویل تعلق کے لیے سراہا گیا۔ یومِ تاسیس کے سلسلے میں منعقد ہونے والے مصوری (پینٹنگ) اور مضمون نویسی کے مقابلوں کے فاتحین میں انعامات اور اسناد (سرٹیفکیٹس) بھی تقسیم کی گئیں۔
سائی-آرٹ (Sci-Art) نمائش کے لیے منتخب محققین بھی اعزاز سے سرفراز
سی ایس آئی آر کے ریسرچ اسکالرز دلیپ کمار موریہ اور مونا لیسا کو بھی خصوصی طور پر اعزاز سے نوازا گیا۔ ان کے تیار کردہ سائنسی فن پاروں کو 25 ستمبر 2026 کو نئی دہلی کے این اے ایس سی (NASC) کمپلیکس میں منعقدہ 85ویں سی ایس آئی آر یومِ تاسیس کی باوقار 'سائی-آرٹ نمائش' کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔
دلیپ کمار موریہ کا شاہکار “Nobel Laureate Dr. Jennifer Doudna: The Face of Genome Editing” اور مونا لیسا کا فن پارہ “Expression” قومی سطح کی اس باوقار نمائش کی زینت بنے۔ یہ کامیابی ادارے کے لیے انتہائی فخر کا باعث بنی، جس نے محققین کی تخلیقی صلاحیتوں کو قومی سطح پر روشناس کرایا اور سائنس و آرٹ کے ایک متاثر کن ملاپ کو بھی پیش کیا۔
حالیہ مہینوں میں این بی آر آئی (NBRI) کی نئی تحقیقات
فصلوں کی بیماریوں کے لیے 'گڈ بیکٹیریا': سائنسدانوں نے ایک فائدہ مند بیکٹیریا اور دو بائیو کیمیکل مادوں کے ملاپ سے دھان (چاول)، گندم، مکی اور آلو جیسی فصلوں کو تباہ کرنے والے فنگس 'رائزوکوٹونیا سولانی' (Rhizoctonia solani) پر قابو پانے میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ تحقیق ڈاکٹر شوچی شریواستو کی قیادت میں انجام پائی اور مشہور سائنسی جریدے 'پروسیس سیفٹی اینڈ انوائرمنٹل پروٹیکشن' میں شائع ہوئی۔
آرسینک سے پاک چاول کی طرف قدم: سائنسدانوں نے دھان کے پودے میں 'OsELP' نامی ایک خاص پروٹین کی نشاندہی کی ہے، جو زہریلے آرسینک کو جڑوں میں ہی روک لیتا ہے اور اسے چاول کے دانوں تک پہنچنے نہیں دیتا۔
ہلدی کا نینو فارمولیشن: ہلدی کے اہم جز 'کرکیومن' (Curcumin) کو انتہائی باریک ذرات میں تبدیل کر کے تیار کی گئی 'نینو فارمولیشن ٹیکنالوجی' کے لیے ادارے کو باقاعدہ انڈین پیٹنٹ (حقِ ایجاد) مل گیا ہے۔ اس ٹیکنالوجی سے ہلدی کے فعال اثرات اور جسم میں اس کے جذب ہونے کی صلاحیت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔
پرانے زخموں کے لیے ہربل نینو ڈریسنگ: ڈاکٹر آرادھنا مشرا اور ان کی ٹیم نے جنگلی پودینے کے تیل (تھائم آئل) سے ایک خاص 'ہربل نینو ڈریسنگ' (پٹی) تیار کی ہے، جس میں 15 فیصد تھائم آئل والا فارمولا سب سے زیادہ اثر دار ثابت ہوا ہے۔