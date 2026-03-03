یاماہا ایکس ایس آر155 نئے کلر آپشنز کے ساتھ لانچ، قیمت جانیں
یاماہا انڈیا نے اپنی نئی Yamaha XSR155 کو ایک نئے کلر آپشن میں لانچ کیا ہے۔ اس کی قیمت 1.59 لاکھ روپے ہے۔
Published : March 3, 2026 at 10:14 AM IST
حیدرآباد: دو پہیہ گاڑی بنانے والی کمپنی یاماہا موٹر انڈیا نے اپنی نئی یاماہا XSR155 کو اپنے 2026 کے اپ ڈیٹ کے حصے کے طور پر ایک نئے رنگ میں لانچ کیا ہے۔ یہ نیا کلر آپشن میٹالک بلیک ہے، اور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، موٹرسائیکل بلیک کلر سکیم میں تیار کیا گیا ہے۔
نیا یاماہا XSR155 کے ٹائم لیس نیو ریٹرو ڈیزائن لینگویج کی تکمیل کرتی ہے۔ موٹرسائیکل کے سیاہ شیڈ کو پورا کرنے کے لیے، اس کے فرنٹ میں اپ سائیڈ ڈاؤن فوکرس کو گولڈن شیڈ میں فنش کیا گیا ہے۔ کمپنی نے یہ نیا کلر آپشن ایک لاکھ 59 ہزار روپے (ایکس شو روم) کی قیمت پر لانچ کیا ہے۔
2026 Yamaha XSR155 کا ڈیزائن
نیو میٹالک بلیک رنگ کے علاوہ، موٹرسائیکل میٹالک گرے، وِوِڈ ریڈ، گریش گرین میٹالک، اور میٹالک بلیو میں دستیاب ہے۔ یہ رنگ کے اختیارات اس کے نو ریٹرو ڈیزائن میں ایک الگ ٹچ شامل کرتے ہیں۔ یہ شیڈز موٹرسائیکل کے گول ایل ای ڈی ہیڈ لیمپ، ٹیئر ڈراپ کے سائز کے فیول ٹینک، اور سنگل پیس سکیمبلر طرز کی سیٹ کو مکمل کرتے ہیں۔
اس پیلیٹ میں موٹرسائیکل کا میٹالک گرے کلر آپشن سب سے آسان ہے، جس سے اس کی صاف لکیریں اور کم سے کم باڈی ورک بہت زیادہ توجہ مبذول کیے بغیر نمایاں ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف، وِوِڈ ریڈ کلر آپشن ایک تیز بصری اپیل پیش کرتا ہے، جس میں ٹینک اور سائیڈ پینلز پر متضاد جھلکیاں ہیں، جو اسے قدرے زیادہ توانائی بخش نظر آتی ہیں۔
گریش گرین میٹالک موٹرسائیکل کے ناہموار انڈر ٹونز کو مکمل کرتا ہے، جو کہ الائے وہیلز پر نارنجی رنگ کی ہلکی ڈیٹیلنگ سے مزید بہتر بنایا گیا ہے، جس سے تھوڑا سا تضاد ہوتا ہے۔ اس کے بعد، میٹالک بلیو رینج میں سب سے زیادہ روشن اور سب سے زیادہ دلکش آپشن ہے، جو کمپنی کی بڑی رنگین شناخت کے ساتھ اچھی طرح سے مل جاتا ہے اور موٹر سائیکل کی ریٹرو تھیم میں بھی اچھی طرح فٹ بیٹھتا ہے۔
2026 Yamaha XSR155 قیمت کی فہرست
|یاماہا XSR155 کلر آپشنز
|نئی قیمت (ایکس شو روم)
|میٹالک بلیو
|1.50 لاکھ روپے
|وِوِڈ ریڈ
|1.53 لاکھ روپے
|میٹالک گرے
|1.57 لاکھ روپے
|میٹالک گریش گرین
|1.59 لاکھ روپے
|نیو میٹالک بلیک
|1.59 لاکھ روپے
2026 Yamaha XSR155 کا انجن
نیا یاماہا XSR155 ایک 155cc، لکوڈ کول، 4-والو انجن استعمال کیا گیا ہے۔اور اس میں وی وی اے (ویری ایبل والو ایکٹیویشن) ملتا ہے۔ یہ انجن 18.10 بی ایچ پی کی زیادہ سے زیادہ پاور اور 14.2 این ایم کی پیک ٹارک آؤٹ پٹ پیدا کرتا ہے۔ اس انجن کو 6-اسپیڈ گیئر باکس کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔
موٹرسائیکل کے لانچ پر تبصرہ کرتے ہوئے، یاماہا موٹر انڈیا گروپ کے چیئرمین، ہاجیم اوٹا نے کہا، "یاماہا میں، جدت جذبات سے چلتی ہے اور ہمارے سواروں کی طرف سے تشکیل دی جاتی ہے۔ یاماہا XSR155 کو اس کے آغاز کے بعد سے جو زبردست ردعمل ملا ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ماڈرن ریٹرو اسپورٹ کی بلیک انڈیا میں ہماری کمیونٹی نے واضح طور پر اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ مختلف، ہم نے چستی اور مقصد کے ساتھ کام کیا۔"
اوٹا نے مزید کہا، "Metallic Black Yamaha XSR155 کو متعارف کرانا صرف ایک نئے رنگ کے آپشن کے بارے میں نہیں ہے، یہ ایک شاندار پیکج میں شناخت، کارکردگی اور اسٹائل کی تلاش کرنے والے سواروں کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا کرنے کے بارے میں ہے۔ ہم ایسی مصنوعات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں جو ملکیت کے فخر اور خالص سواری کے جوش کو متاثر کرتی ہیں۔"
