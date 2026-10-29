بھارت میں کے ٹی ایم کی نئی 200 سی سی ڈیوک بائیک لانچ: بائی ڈائریکشنل کوئیک شفٹر اور رائیڈ موڈز سے لیس
جدید ترین فیچرز کے ساتھ 200cc سیگمنٹ کی اسپورٹس بائیک اب بڑی 390 ڈیوک کے مزید قریب
Published : October 29, 2026 at 3:56 PM IST
حیدرآباد: کے ٹی ایم نے بھارت میں اپڈیٹڈ 200 ڈیوک باضابطہ طور پر لانچ کر دی ہے۔ 2.07 لاکھ روپے (ایکس شو روم) کی قیمت کے ساتھ 2026ء کے اس نئے ماڈل میں کئی اہم فیچرز شامل کیے گئے ہیں جو اسے بڑی 390 ڈیوک کے کافی قریب لے آتے ہیں۔ ان جدید تبدیلیوں کی بدولت نئی نیکڈ اسپورٹس بائیک 200cc سیگمنٹ کی جدید ترین فیچرز والی موٹر سائیکلوں میں شمار ہو گئی ہے۔
2026 کے ٹی ایم 200 ڈیوک کی قیمت 2.07 لاکھ روپے (ایکس شو روم) رکھی گئی ہے، جو کہ پچھلے ماڈل سے 1,500 روپے زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ 200cc کیٹیگری میں دوسری سب سے مہنگی موٹر سائیکل بن گئی ہے (پہلے نمبر پر کے ٹی ایم آر سی 200 ہے)۔ یہ بائیک دو نئے رنگوں 'لیکوڈ کاربن' اور 'سلیٹ گرے' میں متعارف کرائی گئی ہے۔ کے ٹی ایم نے فی الحال بکنگ یا ڈیلیوری کی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا ہے، تاہم بھارت بھر کے ڈیلرشپس پر بائیک کی آمد شروع ہونے کے باعث جلد ہی بکنگ اور ترسیل کا عمل شروع ہونے کی امید ہے۔
بھارتی مارکیٹ میں 2026 کے ٹی ایم 200 ڈیوک کا مقابلہ بجاج پلسر، ہیرو ایکسٹریم 250R اور یاماہا R15 V4 جیسی موٹر سائیکلوں سے ہوگا۔ کے ٹی ایم 200 ڈیوک میں آخری بڑی جنریشنل اپ ڈیٹ 2020ء میں کی گئی تھی۔ اس کے بعد سے اس بائیک میں محض معمولی تبدیلیاں ہی کی گئی تھیں، جن میں ٹی ایف ٹی ڈسپلے، اپڈیٹڈ لیفٹ سوئچ کیوب، نیا کلر آپشن، بڑا 320 ملی میٹر فرنٹ ڈسک بریک اور ہلکے الائے وہیلز شامل تھے (جن میں آخری دو فیچرز براہِ راست 390 ڈیوک سے مستعار لیے گئے تھے)۔
تاہم، 2026ء کا نیا ماڈل ان معمولی ترامیم سے کہیں آگے ہے۔ اس میں شامل نمایاں فیچرز درج ذیل ہیں:
- ٹریکشن کنٹرول
- رائیڈ بائی وائر تھروٹل
- دو رائیڈنگ موڈز (اسٹریٹ اور رین)
- بائی ڈائریکشنل کوئیک شفٹر
ان نئے الیکٹرانک فنکشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے دائیں جانب کے سوئچ کیوب کو بھی تبدیل کیا گیا ہے۔ تکنیکی اعتبار سے یہ تبدیلیاں 200 ڈیوک کو اس کی بڑی بائیک کے کافی قریب لے آتی ہیں، اگرچہ مجموعی اسٹائلنگ، فریم اور بنیادی مکینیکل حصے دوسری جنریشن والے ماڈل جیسے ہی برقرار رکھے گئے ہیں۔ نئی 200 ڈیوک کے اندر وہی آزمودہ 199.5cc سنگل سلنڈر، لیکوڈ کولڈ انجن موجود ہے۔
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یہ انجن 10,000 آر پی ایم پر 24.6 بی ایچ پی کی طاقت اور 8,000 آر پی ایم پر 19.3 این ایم ٹارک پیدا کرتا ہے اور ان اعداد و شمار میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ سسپنشن سیٹ اپ بھی پچھلے ماڈل جیسا ہی ہے، جس کے اگلے حصے میں 43 ملی میٹر کا ڈبلیو پی ایپیکس (WP Apex) اپ سائیڈ ڈاؤن فورک اور پچھلے حصے میں ڈبلیو پی ایپیکس مونو شاک دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیوبلر ٹریلس فریم اور الائے وہیلز بھی سابقہ ماڈل والے ہی برقرار رکھے گئے ہیں۔