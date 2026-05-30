عید کی خوشیوں کے دوران معمولی تکرار جان لیوا ثابت، سگریٹ کے تنازعہ پر نوجوان قتل
ملزمان نے نوجوان پر چاقو سے حملہ کیا، جس کے اسے اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑگیا۔
Published : May 30, 2026 at 4:55 PM IST
نئی دہلی: قومی دارالحکومت دہلی میں عید کی خوشیوں کے درمیان ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں سگریٹ کے معاملے پر ہونے والی معمولی تکرار نے خونی رخ اختیار کر لیا اور ایک نوجوان کو چاقو کے وار کرکے قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ اس وقت پیش آیا جب چند نوجوانوں کے درمیان سگریٹ کے استعمال کو لے کر جھگڑا شروع ہوا۔ ابتدا میں لفظی تکرار ہوئی، لیکن معاملہ جلد ہی تشدد میں تبدیل ہوگیا۔
ملزمان نے مبینہ طور پر نوجوان پر چاقو سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گیا۔ مقامی افراد نے اسے فوری طور پر اسپتال منتقل کیا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے تحقیقات شروع کر دی ہیں اور واقعہ میں ملوث افراد کی شناخت کے لیے سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر شواہد کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ بعض مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ بھی کی جا رہی ہے۔
واقعے کے بعد علاقے میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ معمولی تنازعات کا اس قدر پرتشدد رخ اختیار کرنا تشویشناک ہے اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ پولیس نے یقین دلایا ہے کہ تمام ملزمان کو جلد گرفتار کرکے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔