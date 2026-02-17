روہتک میں فائرنگ کا واقعہ، نوجوان جاں بحق، حملہ آور فرار
اطلاع ملتے ہی پولیس کی ٹیمیں اور فرانزک سائنس لیبارٹری (ایف ایس ایل) یونٹ موقع پر پہنچ گئے اور شواہد اکٹھے کرنا شروع کردیئے۔
Published : February 17, 2026 at 10:42 AM IST
روہتک (ہریانہ): روہتک شہر کے مصروف ترین چوراہوں میں سے ایک دہلی بائی پاس پر واقع ایک نجی اسپتال کے باہر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک نوجوان ہلاک ہوگیا۔ پولیس نے واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے تفتیش شروع کردی ہے۔
حکام کے مطابق دو حملہ آور اسکوٹر پر سوار ہوکر موقع پر پہنچے اور مقتول پر اندھا دھند فائرنگ کردی۔ بتایا جاتا ہے کہ 15 سے 20 راؤنڈ فائر کیے گئے، جس کے نتیجے میں نظام پور گاؤں کے رہائشی دنیش عرف گوگا موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ واردات کے بعد ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے۔ جائے وقوعہ آئی جی پی دفتر و رہائش گاہ کے قریب واقع ہے۔
اطلاع ملتے ہی پولیس کی ٹیمیں اور فرانزک سائنس لیبارٹری (ایف ایس ایل) یونٹ موقع پر پہنچ گئے اور شواہد اکٹھے کرنا شروع کردیئے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے پوسٹ گریجویٹ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس روہتک (پی جی آئی روہتک) منتقل کردیا گیا ہے۔
ڈی ایس پی روی کھنڈیا نے موقع کا معائنہ کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ حملہ آوروں کی شناخت اور قتل کا محرک تاحال واضح نہیں ہوسکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تفتیشی ٹیمیں تمام ممکنہ زاویوں سے معاملے کی جانچ کررہی ہیں، جن میں ذاتی دشمنی یا کسی مجرمانہ پس منظر کا پہلو بھی شامل ہے۔ اطراف میں نصب سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج کا جائزہ لے کر ملزمان کی شناخت کی کوشش کی جارہی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: روہتک میں پریکٹس کے دوران باسکٹ بال پول گرنے سے 16 سالہ قومی کھلاڑی ہلاک
پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات آگے بڑھنے کے ساتھ مزید تفصیلات سامنے آئیں گی۔