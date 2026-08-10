امروہہ میں نوجوان کو سرعام گولی مار کر قتل کر دیا گیا، سود پر دی گئی رقم کی واپسی کے مطالبات پر تنازعہ
ملزمان واردات کے بعد موقع سے فرار ہو گئے۔ واقعہ سی سی ٹی وی میں قید ہو گیا۔
Published : August 10, 2026 at 8:30 AM IST
امروہہ: اترپردیش کے امروہہ نوگاون سادات تھانے کے تحت آنے والے گلادیہ گاؤں میں اتوار کی رات سود کی رقم کی وصولی کے تنازعہ کے بعد ایک نوجوان کو گولی مار کر ہلاک کرنے کے بعد سنسنی پھیل گئی۔ ملزمان واردات کے بعد موقع سے فرار ہوگئے۔ شوٹنگ کی پوری واردات جگہ پر نصب سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوگئی۔
اطلاعات کے مطابق سدھانشو اور اروند کے درمیان سود کی رقم کو لے کر تنازع چل رہا تھا۔ الزام ہے کہ اس معاملے پر دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ تنازعہ بڑھنے پر ملزم اروند نے سدھانشو کو گولی مار دی۔ نوجوان گولی لگنے سے زخمی ہو کر موقع پر ہی گر گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے پہنچ کر زخمی نوجوان کو اسپتال پہنچایا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔
واقعہ سی سی ٹی وی میں قید: یہ سنسنی خیز قتل قریبی سی سی ٹی وی کیمرے نے ریکارڈ کرلیا۔ پولیس نے اب فوٹیج حاصل کر لی ہے اور واقعہ کے پورے سلسلے کی چھان بین کر رہی ہے۔ فوٹیج کی بنیاد پر ملزم کی نقل و حرکت اور جرم سے متعلق دیگر حقائق کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔
ملزم کی تلاش کے لیے پولیس ٹیم تشکیل: جرم کرنے کے بعد ملزم اروند موقع سے فرار ہوگیا۔ پولیس نے اسے پکڑنے کے لیے کئی ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ مشتبہ ٹھکانوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور اس کے جاننے والوں سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔
واقعہ کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ایس پی لکھن سنگھ یادو جائے وقوعہ پر پہنچے اور جائے وقوعہ کا معائنہ کیا۔ انہوں نے پولیس حکام سے تفصیلات اکٹھی کیں اور ملزمان کی فوری گرفتاری کے لیے ضروری ہدایات جاری کیں۔
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امروہہ کے پولیس سپرنٹنڈنٹ لکھن سنگھ یادو نے کہا کہ قتل کے پیچھے مالیاتی لین دین کا تنازعہ لگتا ہے۔ تاہم واقعے کی تمام پہلوؤں سے تفتیش کی جارہی ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر شواہد کی بنیاد پر ملزمان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ملزم اس وقت مفرور ہے، جس کی گرفتاری کے لیے پولیس مسلسل چھاپے مار رہی ہے۔