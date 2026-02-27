ہریدوار میں نوجوان نے نوعمر لڑکی کو گھر لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، صدمے سے تنگ نوجوان نے خوفناک قدم اٹھا لیا
لکسر میں نوعمر لڑکی سے زیادتی کرنے والے نوجوان کے خلاف مقدمہ درج۔ پاتھری کے علاقے میں کم سن بچی کو اغوا کر لیا گیا۔
Published : February 27, 2026 at 10:37 AM IST
لکسر، اتراکھنڈ: ہریدوار ضلع کے لکسر علاقے میں ایک نوجوان نے اپنے ہی گاؤں کی نوعمر لڑکی کے ساتھ عصمت دری کی۔ واقعے سے پریشان لڑکی نے زہر کھالیا جس سے اس کی طبیعت خراب ہوگئی۔ پوچھ گچھ کرنے پر، لڑکی نے اپنے گھر والوں کو نوجوان کی حرکتوں کے بارے میں مطلع کیا، جس سے پولیس نے اس کے خلاف بچوں کے جنسی جرائم سے تحفظ (POCSO) ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنے کو کہا۔
درحقیقت لکسر کوتوالی علاقے کے ایک گاؤں کی ایک خاتون نے پولس میں شکایت درج کرائی، جس میں کہا گیا کہ اس کی 13 سالہ بیٹی، جو آٹھویں جماعت کی طالبہ ہے، کافی عرصے سے اسے اسکول آنے اور جانے کے دوران ہراساں کر رہی تھی۔
خوف کی وجہ سے نوجوان نے اپنے گھر والوں کو واقعہ کے بارے میں نہیں بتایا۔ الزام ہے کہ 24 فروری کو نوجوان لڑکی کو اپنے گھر لے گیا اور اس کی عصمت دری کی۔ واقعے سے دلبرداشتہ ہو کر لڑکی نے گھر پہنچ کر زہر کھا لیا جس سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔
اس کے بعد نوجوان خاتون کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ پوچھ گچھ پر لڑکی نے اسے واقعہ کی اطلاع دی۔ اس کے بعد وہ سلطان پور تھانے گئے، لیکن پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ اس کے بعد وہ کوتوالی پولیس اسٹیشن گئے، جہاں مقدمہ درج کیا گیا۔
"خاتون کی شکایت کی بنیاد پر، ملزم نوجوان کے خلاف POCSO ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ معاملے کی مکمل جانچ کی جا رہی ہے۔" - پروین کوشیاری، لکسر کوتوالی انچارج
پاتھری کے علاقے میں نابالغ لڑکی کا اغوا، ملزمان نقدی اور زیورات بھی لے گئے
ہریدوار کے پاتھری تھانہ علاقے سے نابالغ لڑکی کے اغوا کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ متاثرہ کے والد کی شکایت کی بنیاد پر پولیس نے ایک نوجوان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ والد نے شکایت میں کہا کہ اس کی 15 سالہ بیٹی رات ایک بجے کے قریب اچانک گھر سے غائب ہوگئی۔
اس دوران تلاش کرنے پر پتہ چلا کہ اسی گاؤں کا ایک نوجوان لڑکی کو ورغلا کر لے گیا تھا۔ الزام لگایا گیا ہے کہ نوجوان نے اس کے ساتھ اکسانے کے بعد گھر سے تقریباً 20 ہزار روپے نقد اور چاندی کے زیورات بھی لے گئے۔
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی تھانہ فیروپور کو اطلاع دی گئی۔ پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور ملزم کے اہل خانہ کو لڑکی کو بازیاب کرانے کی ہدایت کی۔ متاثرہ کے والد نے خدشہ ظاہر کیا کہ ان کی بیٹی نابالغ ہے، اور خاندان اس کے ساتھ کچھ ناخوشگوار ہونے کے امکان سے پریشان ہے۔
"ایک گاؤں سے ایک نابالغ لڑکی کے اغوا کی شکایت موصول ہوئی ہے۔ شکایت کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ لڑکی اور ملزمان کی تلاش کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے، اور ممکنہ مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔" - منوج نوٹیال، پاتھری پولیس اسٹیشن انچارج