نوجوان کا ہاتھ پاؤں باندھ کر بے دردی سے قتل، واردات کے بعد چہرے کو کچل کر تیزاب سے جلا دیا گیا
بیگوسرائے میں ایک نوجوان کو انتہائی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ اس معاملے میں اب تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔
Published : April 2, 2026 at 10:29 AM IST
بیگوسرائے: بہار کے بیگوسرائے میں ایک سنسنی خیز جرم کو انجام دیا گیا ہے۔ ضلع کے نوکوٹھی تھانہ علاقے میں مجرموں نے ظلم کی تمام حدیں پار کر دیں۔ انہوں نے ایک نوجوان کو بے دردی سے مار مار کر ہلاک کردیا۔ مزید برآں، اس کی شناخت چھپانے کی کوشش میں، انہوں نے اس کے چہرے کو بری طرح کچل دیا اور اس پر تیزاب بھی ڈال دیا۔
یہ پورا واقعہ مہیشورہ میں سہمانی گچی کے قریب پیش آیا۔ 25 سالہ نوجوان کی مسخ شدہ لاش برآمد ہونے کی اطلاع ملنے پر پورا علاقہ سوگ میں ڈوب گیا۔ متوفی کی شناخت مونو کمار جھا (عمر 25 سال؛ والد: منٹون جھا) کے طور پر کی گئی ہے، جو پہسرا گاؤں کا رہنے والا ہے۔
اند منگل کی رات، گاؤں والوں نے مونو کمار کی لاش نول کشور جھا کے گھر کے اندر سے دریافت کی۔ اس کے بعد مقامی مکھیا (گاؤں کے سربراہ) اجے ساہنی کو اطلاع دی گئی۔ مجرموں نے مونو کے ہاتھ پاؤں باندھ رکھے تھے اور اس کے گلے میں ایک تولیہ مضبوطی سے لپیٹ رکھا تھا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی نوکوٹھی کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر (ایس ایچ او) محمد فردوس اپنی ٹیم کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے۔ انہوں نے لاش کو اپنی تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بیگوسرائے کے صدر اسپتال بھیج دیا۔
متوفی کے بھائی کنہیا کمار نے پولیس کو اطلاع دی کہ مونو پیر کی دوپہر 2 بجے سے لاپتہ تھا۔ اس کا موبائل فون بند تھا۔ کافی تلاش کے باوجود اس کا پتہ نہیں چل سکا۔
دو دن پہلے کچھ لوگ ہمارے گھر آئے اور مونو کو تین دن کے اندر جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ مونو کو لالچ دے کر گھر سے نکال دیا گیا اور اس کے بعد بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔
شراب کا تنازعہ یا ذاتی انتقام؟ : اس قتل کی سفاکانہ نوعیت نے علاقے میں مختلف قیاس آرائیوں کو جنم دیا ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق پولیس کی ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ مونو جھا شراب کی غیر قانونی تجارت اور دیگر مشکوک سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ پولیس فی الحال اس واقعے کی تحقیقات شراب کے کاروبار کے اندر کسی جنگ کے نتیجے میں یا دیرینہ ذاتی دشمنی کے نتیجے میں کر رہی ہے۔
مزید پڑھیں: چوری کا شبہ، ملازم پر وحشیانہ تشدد، درد دینے کے لئے زخموں پر ہری مرچ اور لہسن کا پیسٹ لگایا
"بکری کے سب ڈویژنل پولیس آفیسر، پولیس انسپکٹر اور نوکوٹھی پولیس اسٹیشن کو قانونی کارروائی کرنے کی ہدایت جاری کردی گئی ہے۔ بکری کے سب ڈویژنل پولیس آفیسر کی قیادت میں، نوکوٹھی پولیس اسٹیشن کی ایک پولیس ٹیم اس واقعے میں ملوث مجرموں کو پکڑنے کے لیے گہرے چھاپے مارنے کے لیے نکلی ہے.