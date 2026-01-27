ETV Bharat / state

ڈیڑھ سالہ سے بربریت، اندھیرے کا فائدہ اٹھاکر ماں کے ساتھ سو رہی تھی بچی کا اغوا اور جنسی زیادتی

پڑوسی نے سوئی ہوئی لڑکی کو گھر سے اغوا کرلیا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر ماں پہنچی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔

youth molested one and a half year old girl in gopalganj bihar Urdu News
پڑوسی نے کی ڈیڑھ سالہ بچی کی عصمت دری (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 27, 2026 at 1:06 PM IST

4 Min Read
گوپال گنج، بہار: ریاست بہار کے گوپال گنج میں ایک معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ ڈیڑھ سالہ بچی رات کو گھر میں سو رہی تھی کہ بجلی چلی گئی۔ ایک 25 سالہ پڑوسی نے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے خاموشی سے اپنے گھر سے اغوا کر لیا اور اپنے کمرے میں لے گیا جہاں اس نے اسے انتہائی بربریت کا نشانہ بنایا۔

پڑوسی نے ڈیڑھ سالہ بچی سے زیادتی کی

پولیس کے مطابق متاثرہ لڑکی اپنی ماں کے ساتھ نگر تھانہ علاقے کے ایک محلے میں کرائے کے مکان میں رہتی ہے۔ ملزم نوجوان جو کہ پینٹر کا کام کرتا ہے، اس کے گھر کے سامنے کرائے کے مکان میں رہتا ہے۔ ملزم اتر پردیش کے بجنور ضلع کا رہنے والا بتایا جاتا ہے۔

سوئی ہوئی لڑکی کو گھر سے اغوا کر لیا

پیر کی شام دیر گئے، لڑکی کی ماں اپنی بیٹی کو اپنے کمرے میں سونے کے لیے لٹا چکی تھی۔ بجلی چلی گئی۔ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزم اس کے گھر میں گھس گیا اور لڑکی کو اغوا کر کے اپنے کرائے کے مکان میں لے گیا اور انتہائی درندگی کا نشانہ بنایا۔

رونے کی آواز سن کر ماں پہنچی

جب لڑکی کی ماں اپنے کمرے میں گئی تو اسے اپنی بیٹی نہ ملی۔ اس نے بچی کی تلاش شروع کردی۔ تلاشی کے دوران وہ لڑکی کے رونے کی آواز سن کر ملزم کے گھر پہنچی۔ وہ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔

ماں نے نوجوان کو پکڑ لیا

ملزم نے بچی کو چھوڑ کر فرار ہونے کی کوشش کی لیکن معصوم بچی کی ماں نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے پکڑ لیا اور شور مچانے لگی۔ شور سن کر آس پاس کے لوگ جائے وقوعہ پر پہنچے اور ملزم کو پکڑ لیا اور اس کی شدید پٹائی کی۔

ملزم کو شدید مارا پیٹا گیا

مقامی لوگوں نے بتایا کہ ملزم کا جسم خون میں لت پت تھا اور لڑکی بھی زیادتی کے سبب خون میں لت پت تھی۔ ڈائل 112 کے اے ایس آئی نند کشور سنگھ نے بتایا کہ انہیں اطلاع ملی کہ ایک نامعلوم شخص نے ڈیڑھ سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔

"اطلاع ملنے پر، ہم جائے وقوعہ پر پہنچے۔ ملزم کو حراست میں لے لیا گیا اور لڑکی کو علاج کے لیے ماڈل اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ سٹی پولیس سٹیشن کو بھی اطلاع دی گئی۔ سٹی پولیس سٹیشن معاملے کی تفتیش کر رہی ہے۔":- نند کشور سنگھ، اے ایس آئی، ڈائل 112

