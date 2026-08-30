سنکی نوجوان نے دو بہنوں پر تیزاب پھینک دیا؛ دونوں کی حالت تشویشناک، منگنی ٹوٹنے سے ناراض تھا
دونوں بہنوں کو علاج کے لیے ہسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں حالت تشویشناک ہونے کی وجہ سے انہیں میرٹھ ریفر کر دیا گیا ہے۔
Published : August 30, 2026 at 1:27 PM IST
ہاپوڑ: اترپردیش کے ہاپوڑ ضلع میں انتہائی دل دہلا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے۔ ایک سنکی نوجوان نے منگنی کے بعد رشتہ ٹوٹنے پر دو سگی بہنوں پر تیزاب پھینک دیا۔ نوجوان نے یہ واردات گھر میں گھس کر انجام دی۔
شور مچانے پر نوجوان موقعے سے فرار ہو گیا۔ دونوں بہنوں کو علاج کے لیے ہسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں حالت تشویشناک ہونے کی وجہ سے دونوں کو میرٹھ ریفر کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو حراست میں لے لیا ہے اور معاملے کی تفتیش کی جا رہی ہے۔
یہ پورا معاملہ ضلع ہاپوڑ کے تھانہ سیمبھاولی علاقے کا ہے۔ تھانہ سیمبھاولی علاقے کے گاؤں مادھاپور کے رہنے والے ایک شخص نے مقدمہ درج کرایا ہے کہ انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ ہاپوڑ کی 'آواس وکاس کالونی' کے رہائشی ہرش ولد راجیندر بھاٹی کے ساتھ طے کیا تھا۔
بعد میں متاثرہ کے خاندان کو معلوم ہوا کہ نوجوان نشہ کرتا ہے۔ اس کی دیگر غلط عادات کا پتہ چلنے پر متاثرہ لڑکی کے والد نے ملزم ہرش کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے سے انکار کر دیا۔
थाना सिम्भावली के ग्राम माधापुर में एक युवक द्वारा 02 युवतियों पर तेजाब डाला गया है, वे घायल हो गई, पुलिस द्वारा घायल युवतियों का मेडिकल कराया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिम्भावली पर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आरोपी को हिरासत में लिया गया है।— HAPUR POLICE (@hapurpolice) August 30, 2026
बाइट~सीओ गढ़मुक्तेश्वर pic.twitter.com/NNfCimyMQe
تاہم، ملزم اسی لڑکی سے شادی کرنے پر اڑا رہا۔ گزشتہ رات تقریباً 2:15 بجے ملزم نوجوان اپنے ہاتھ میں پلاسٹک کی بوتل میں تیزاب لے کر متاثرہ کے گھر میں گھس گیا۔ اس کے آنے کی آہٹ سن کر متاثرہ لڑکی کی آنکھ کھل گئی۔
متاثرہ لڑکی ابھی کچھ سمجھ پاتی کہ اچانک ملزم ہرش نے اس پر تیزاب ڈال دیا۔ شور سن کر متاثرہ کی چھوٹی بہن نے اسے بچانے کی کوشش کی تو ملزم نے اس پر بھی تیزاب ڈال دیا۔
شکایت کنندہ کے مطابق اس کی دونوں بیٹیاں شدید طور پر جھلس گئیں۔ بعد ازاں انہوں نے 112 نمبر پر پولیس کو اطلاع دی۔ لڑکیوں کے والد کا الزام ہے کہ ملزم ان کی بیٹیوں کے ساتھ مسلسل گالی گلوچ کرتا تھا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا تھا۔
پولیس نے اس معاملے میں ملزم نوجوان ہرش کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور پورے معاملے کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ دونوں متاثرہ لڑکیوں کا علاج میرٹھ کے ہسپتال میں چل رہا ہے، جہاں ان کی حالت تشویشناک بنی ہوئی ہے۔
اے ایس پی ونیت بھٹناگر نے بتایا کہ اطلاع ملتے ہی پولیس موقعے پر پہنچ گئی۔ پولیس نے دونوں لڑکیوں کو علاج کے لیے ہسپتال میں داخل کرایا ہے۔ اہل خانہ کی تحریری شکایت پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور پولیس آگے کی قانونی کارروائی میں مصروف ہے۔
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