گرل فرینڈ نے کہا، "مر کر دکھاو" بوائے فرینڈ ٹوائلٹ کلینر پی کر مرگیا؛ وہ پنچ سال سے رشتہ میں تھے
پولیس کا کہنا ہیکہ خودکشی کیلئے اکسانے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اورتحقیقات شروع کردی گئی ہے۔
Published : January 1, 2026 at 7:31 AM IST
لکھنؤ: اترپردیش کے شہر لکھنؤ میں حسین گنج کے کھٹکانہ محلہ کے رہنے والے اشکانش (22) سالہ نے ٹوائلٹ کلینر پی کر خودکشی کرلی۔ اس کے اہل خانہ کا الزام ہے کہ اس کی گرل فرینڈ نے اسے فون پر خودکشی پر اکسایا تھا۔ متوفی کی بھابھی پوجا سونکر کی شکایت کی بنیاد پر پولیس نے ملزم لڑکی کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے۔
اسٹیشن ہاؤس آفیسر شیومنگل سنگھ نے بتایا کہ تحقیقات شروع کردی گئی ہے۔ گرل فرینڈ کے اکسانے کے دعوے کی تصدیق کے لیے فون کے سی ڈی آر کی جانچ کی جا رہی ہے۔ لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا گیا ہے۔ رپورٹ آنے کے بعد صورتحال واضح ہو جائے گی۔
خاندان کا الزام: تھانہ انچارج نے بتایا کہ اہل خانہ کے مطابق، کھٹکانہ سگا دیوی روڈ کے رہنے والے اشیکانش (22) کا گزشتہ پانچ سال سے اسی علاقے کی ایک لڑکی کے ساتھ محبت کا رشتہ تھا، کچھ وقت سے لڑکی نے خود کو اشکانش سے دور کر لیا تھا اور اس سے بات کرنا بند کر دیا تھا.
منگل کو اشیکانش نے لڑکی کو فون کیا اور معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے صاف صاف انکار کر دیا۔ اہل خانہ کا الزام ہے کہ جب اشیکانش نے فون پر بات چیت کے دوران خودکشی کا ذکر کیا تو لڑکی نے اسے چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم میں ہمت ہے تو مر جاؤ۔
پریشان آشیکانش گھر سے نکلا اور ادے گنج چوراہے کے قریب ایک عوامی بیت الخلاء گیا اور بیت الخلاء کلینر پی لیا۔ طبیعت خراب ہوئی تو جی ایم یو ٹراما سینٹر میں داخل کرایا گیا، جہاں بدھ کو اس کی موت ہوگئی۔
متوفی کے بھائی نرمل سونکر اور بہنوئی پوجا سونکر نے حسین گنج پولیس اسٹیشن میں لڑکی کے خلاف شکایت درج کرائی ہے۔ پولیس نے اس کے خلاف خودکشی کے لیے اکسانے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔