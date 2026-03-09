نوجوان کی حراست میں موت، اہل خانہ کا پولیس پر تشدد کا الزام
آکاش ڈیلیسن کو حملہ کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ مدورائی کے سرکاری راجا جی اسپتال میں علاج کے دوران اس کی موت ہوگئی۔
شیوا گنگا (تامل ناڈو): تمل ناڈو کے شیوا گنگا ضلع کے منامادورائی میں ایک ریمانڈ قیدی کی علاج کے دوران موت کے بعد کشیدگی پھیل گئی۔ اس کے اہل خانہ کا الزام ہے کہ پولیس نے پوچھ گچھ کے دوران اسے تشدد کا نشانہ بنایا۔
متوفی کی شناخت 26 سالہ آکاش ڈیلیسن کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ اسے علاقے میں حالیہ حملہ کیس میں ملوث ہونے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ آکاش اور دیگر مبینہ طور پر جیون نگر کے جے کمار اور ادھنور کے اظہگر پر حملے میں ملوث تھے۔
بتایا جا رہا ہے کہ حملہ آوروں نے چند روز قبل منامادورائی میں ریلوے کالونی علاقے کے قریب دونوں پر ہتھیاروں سے حملہ کیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد منامادورائی پولیس نے مقدمہ درج کر کے آکاش اور ایک دوسرے مشتبہ کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ آکاش نے گرفتاری سے بچنے کے لیے میلاپاسلی اوور برج سے چھلانگ لگائی جس سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔
اس کا ابتدائی طور پر منامادورائی کے سرکاری اسپتال میں علاج کیا گیا اور بعد میں اسے سیوا گنگا گورنمنٹ میڈیکل کالج اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں سے اسے مزید علاج کے لیے مدورائی کے سرکاری راجا جی اسپتال میں داخل کرایا گیا۔
پولیس نے بتایا کہ علاج کے دوران رات گئے اسے اچانک سانس لینے میں تکلیف ہوئی اور علاج کے باوجود اس کی موت ہوگئی۔ تاہم، آکاش کے اہل خانہ نے الزام لگایا کہ منامادورائی پولیس کی طرف سے پوچھ گچھ کے دوران حراست میں تشدد کے بعد اس کی موت ہوگئی۔ مدراس ہائی کورٹ کے مدورائی بنچ کے وکیل ہنری ٹیفاگن نے کہا کہ مدراس ہائی کورٹ کو اس معاملے کا خودکشی کا نوٹس لینا چاہیے۔
اپنے ایکس ہینڈل پر، اس نے لکھا، "تھروپووانم کے قریب منامادورائی پولیس اسٹیشن میں حراست میں موت۔ آکاش ڈیلیسن، ایک 26 سالہ دلت نوجوان، کو مبینہ طور پر منامادورانم کے پولیس انسپکٹر نے منامادورئی پولیس اسٹیشن میں مارا پیٹا اور تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں اس کی موت ہوگئی۔" انہوں نے مزید کہا، "نوجوان کو 7 مارچ، 2026 کو ریمانڈ پر لیا گیا تھا، اور آج صبح (8 مارچ، 2026) مدورائی گورنمنٹ میڈیکل کالج اسپتال میں اس کی موت ہوگئی۔"
JAAT کا مطالبہ ہے کہ پوسٹ مارٹم "سنتوش بمقابلہ ڈسٹرکٹ کلکٹر مدورائی" کے فیصلے کے رہنما خطوط کے مطابق کیا جائے اور ہائی کورٹ اس معاملے کا از خود نوٹس لے۔