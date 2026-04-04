دہلی: نابالغ لڑکی کو چاقو مارنے کے چند گھنٹے بعد ملزم کی سلنڈر پھٹنے سے موت
نوجوان نے ایک نابالغ لڑکی کو چاقو مار گیا، جس کے بعد سلنڈر پھٹنے سے ملزم کی موت ہو گئی۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہیں۔
Published : April 4, 2026 at 11:11 AM IST
نئی دہلی: دہلی کے سیما پوری علاقے میں جمعہ کی شام ایک گھر میں مشتبہ سلنڈر دھماکے میں ایک 24 سالہ شخص کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ اس کے چند گھنٹے بعد پیش آیا جب اس نے مبینہ طور پر ایک نابالغ لڑکی پر چاقو سے حملہ کیا تھا۔ ایک اہلکار نے یہ جانکاری دی۔
ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ شام 5:33 بجے، سیما پوری پولیس اسٹیشن کو ایک پی سی آر کال موصول ہوئی جس میں بتایا گیا تھا کہ پرانی سیما پوری میں روی داس مندر کے قریب گلی میں ایک لڑکی کو چاقو مارا گیا ہے اور وہ شدید زخمی حالت میں بے ہوش پڑی ہے۔
پولیس کی ایک ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچی اور پتہ چلا کہ زخمی لڑکی کو پہلے ہی گرو تیگ بہادر (جی ٹی بی) اسپتال لے جایا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹروں کے مطابق لڑکی اس وقت بیان دینے کی حالت میں نہیں ہے۔ متاثرہ کے جسم پر چھریوں کے متعدد زخم آئے ہیں، اور اس کا علاج جاری ہے۔ ان کے مطابق اس سلسلے میں قتل کی کوشش کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
پولیس نے بتایا، دریں اثنا، ایک اور متعلقہ واقعے میں اسی پولیس اسٹیشن کو نیو سیما پوری میں ایک گھر میں سلنڈر پھٹنے کی اطلاع ملی، جب پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی، تو انہیں پتہ چلا کہ جتن (24) سالہ نوجوان کی اس دھماکے کی وجہ سے ہونے والی آگ میں موت ہوگئی ہے۔" ایک اہلکار نے بتایا کہ واقعہ کے وقت وہ گھر میں اکیلا تھا۔ اسے جی ٹی بی اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔
تفتیش کے دوران پولیس کو پتہ چلا کہ جتن وہی شخص ہے جس نے لڑکی کو چاقو مارا تھا۔ پولیس نے کہا، "ہم واقعات کی ترتیب اور حملے کے پیچھے کی وجوہات کی تحقیقات کر رہے ہیں۔" ٹیم تمام ممکنہ زاویوں سے کیس کا جائزہ لے رہی ہے۔ ایک اہلکار نے بتایا کہ فرانزک ٹیموں نے دونوں مقامات کا معائنہ کیا ہے، اور یہ معلوم کرنے کی کوششیں جاری ہیں کہ آیا سلنڈر دھماکہ حادثاتی تھا یا جان بوجھ کر ہوا۔
ڈی سی پی آر پی مینا نے کہا کہ کیس کی تمام زاویوں سے جانچ کی جا رہی ہے۔ واقعے کی وجوہات اور دونوں افراد کے درمیان تعلقات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ کیس کی مکمل تفصیلات جلد سامنے آئیں گی۔