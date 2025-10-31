ٹرین کی پٹری پر ریل بنانے کا شوق، خاندان کا اکلوتا بیٹا ریل بناتے وقت ٹرین کی زد میں آگیا، موقع پر ہی ہلاک

ٹرین کی پٹری پر ریل بنانے کا شوق، خاندان کا اکلوتا بیٹا ریل بناتے وقت ٹرین کی زد میں آگیا، موقع پر ہی ہلاک
متوفی نوجوان گاؤں میں ایک شادی میں آیا تھا اور ریل کی پٹری پر ریل ریکارڈنگ کرنے گیا تھا۔
Published : October 31, 2025 at 4:46 PM IST
آلسنا، بلڈانہ (مہاراشٹر): ریلوے ٹریک کے پاس ریل بناتے ہوئے ایک نوجوان ٹرین کی زد میں آکر ہلاک ہوگیا۔ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ مہاراشٹر کے بلڈھانہ ضلع کے آلسنا گاؤں کے قریب پیش آیا۔ ایک اور نوجوان نے جان بچانے کے لیے دریا میں چھلانگ لگا دی لیکن وہ شدید زخمی ہو گیا۔ ریل بناتے ہوئے جان کی بازی ہارنے والے نوجوان کا نام محمد ندیم ہے۔
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے پولیس انسپکٹر پیتامبر جادھو نے کہا کہ حادثہ کا کیس درج کر لیا گیا ہے اور تحقیقات جاری ہیں۔ نوجوان جمعرات کو آلسنا گاؤں میں شادی کی تقریب کے لیے آیا تھا۔ اسے گاؤں کے قریب ریلوے ٹریک کی اطلاع ملی، تب ہی اس نے ریل بنانے کا ارادہ کرلیا۔
فلم بنانے کے دوران اچانک آئی ٹرین
اس شام، اس نے علاقے میں واقع ریلوے ٹریک پر ایک ویڈیو بنانا شروع کیا۔ فلم بنانے کے دوران وہ پیچھے سے آنے والی ٹرین کی زد میں آ گیا اور موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ متوفی کی شناخت محمد ندیم (22، ساکن پمپل گاؤں راجہ تعلقہ کھام گاؤں) کے طور پر کی گئی ہے۔
ایک اور واقعے میں کسی کو بچانے کے لیے پل سے چھلانگ لگانے والا شخص شدید زخمی ہوگیا۔ انہیں فوری طور پر شیگاؤں کے ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی شیگاؤں دیہی پولیس فوراً جائے وقوعہ پر پہنچی۔
اسپتال پہنچنے پر ندیم کے اہل خانہ میں کہرام
دوسری جانب پولیس نے فلم بندی کے دوران فوت ہونے والے نوجوان کا پنچنامہ تیار کیا اور اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سائی بائی موٹے سب ڈسٹرکٹ اسپتال بھیج دیا۔ اسپتال پہنچنے پر ندیم کے اہل خانہ میں کہرام مچ گیا۔ ان کے والد محمد رفیق ایک مقامی تاجر ہیں اور ندیم ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔
سوشل میڈیا پر ریلز بنانے کا شوق
جائے وقوعہ پر چھان بین کے دوران پولیس نے ایک موبائل فون قبضے میں لے لیا۔ جس سے ریل کا مسودہ بھی ملا۔ سوشل میڈیا پر ریلز بنانے کا شوق ایسی غفلت کو ہوا دے رہا ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ وہ مقامی اسکولوں اور کالجوں میں آگاہی مہم چلائیں گے۔