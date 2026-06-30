اڈیشہ میں نوجوان کو بجلی کے کھمبے سے باندھ کر بے دردی سے پیٹ کر ہلاک کر دیا گیا
اڈیشہ کے خوردھا ضلع میں ایک نوجوان کو بجلی کے کھمبے سے باندھ کرگاؤں والوں نے چوری کےالزام میں مارا پیٹا۔وہ بعد میں مر گیا۔
Published : June 30, 2026 at 5:01 PM IST
کھوردھا (اڈیشہ): کھوردھا ضلع کے بانا پور تھانہ علاقے میں چوری کے الزام میں ایک نوجوان کی بجلی کے کھمبے سے باندھ کر بے دردی سے پیٹنے سے موت ہو گئی۔ یہ واقعہ کھنٹا گاؤں میں پیش آیا۔ تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ متوفی کی شناخت باناپور کے بھیم پور گاؤں کے طوفان نائک (32) کے طور پر کی گئی ہے۔
کھوردھا کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس پی) پرمار اسمیت پرشوتم داس نے ایک پریس ریلیز میں کہا، "باناپور کمیونٹی ہیلتھ سینٹر (سی ایچ سی) کے ڈاکٹر کے سامنے طوفان کے والدین کی طرف سے دیا گیا بیان، پولیس اسٹیشن سے لے جانے کے دوران طوفان کی اس کے اہل خانہ کے ساتھ تصاویر، اور پولیس اسٹیشن سے سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کی جارہی ہے۔ ایف ایم کی رپورٹ موصول ہونے کے بعد موت کی وجہ سامنے آنے کے بعد کارروائی کی جائے گی۔" پوسٹ مارٹم رپورٹ اور تحقیقات کی بنیاد پر کارروائی کی جائے گی۔"
اطلاعات کے مطابق، 28 جون کی شام 4 بجے کے قریب، بانا پور پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں واقع کھنٹا پنچایت کے سابق سرپنچ شیش دیو پردھان کے گھر گاؤں والوں نے مبینہ طور پر ایک نوجوان کو بجلی کے کھمبے سے باندھا اور چوری کے شبہ میں اس کی پٹائی کی۔ اطلاع ملتے ہی بانا پور پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی، نوجوان کو بچایا، اور اسٹیشن لے آئی۔ بعد ازاں پولیس نے اس کے اہل خانہ کو طلب کرکے ان کے حوالے کردیا۔
طوفان کی والدہ سچلا نائک نے بتایا کہ اس رات (28 جون) گھر واپس آنے کے بعد ان کے بیٹے نے خون کی الٹیاں کیں اور اس کی حالت تیزی سے بگڑ گئی۔ اس کے اہل خانہ نے اسے پیر (29 جون) کی صبح 6:00 بجے علاج کے لیے بنپور اسپتال میں داخل کرایا۔ حالت نازک ہونے پر انہیں بھونیشور کے کیپٹل اسپتال منتقل کیا گیا۔ طوفان پیر کی صبح 10 بج کر 25 منٹ پر کیپٹل اسپتال میں زیر علاج انتقال کر گئے۔
طوفان کی والدہ نے کہا، "میرے بیٹے نے مجھے بتایا کہ گاؤں والوں نے اسے مارا پیٹا۔ وہ رات بھر بیمار رہا، صبح ہم نے اسے خون کی الٹیاں کرتے ہوئے دیکھا۔ ہم اسے طبی مرکز لے گئے۔ میرا بیٹا مر گیا کیونکہ اسے شدید مارا پیٹا گیا تھا۔متوفی کی بیوی سشمیتا نائک نے اس واقعہ کے تعلق سے باناپور پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی ہے۔
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اس واقعہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے، بالوگاؤں کے ایس ڈی پی او (سب ڈویژنل پولیس آفیسر) سنجے پٹنائک نے کہا، "ہمیں شکایت ملی ہے اور معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ ہم اس واقعے کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور اس الزام کے بعد تحقیقات کر رہے ہیں کہ متوفی کو کچھ لوگوں نے باندھ کر مارا تھا۔"