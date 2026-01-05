"میری گرل فرینڈ کو میرا مردہ چہرہ دکھاؤ" لکھنؤ میں ایک نوجوان نے اپنی خودکشی نوٹ بھی لکھا
Published : January 5, 2026 at 9:17 AM IST
لکھنؤ: اتر پردیش کے شہر لکھنؤ میں قیصر باغ علاقے میں اتوار کو ایک 21 سالہ نوجوان نے مشتبہ حالات میں خودکشی کر لی۔ اس کے قبضے سے ایک خودکشی نوٹ برآمد ہوا، جس میں اس نے اپنی موت کا ذمہ دار کسی کو نہیں ٹھہراتے ہوئے اپنی آخری خواہش کا اظہار کیا۔ یہ شخص امین آباد میڈیسن مارکیٹ میں کام کرتا تھا۔
متوفی کی شناخت اودھیش پرساد (21) ولد کالی پرساد ساکن اناؤ کے طور پر کی گئی ہے۔ اودھیش قیصر باغ کے خیالی گنج میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ وہ ہفتے کی رات کام سے واپس آیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مالک مکان نے اس چھت پر مردہ حالت میں پڑا پایا۔
اطلاع ملنے پر پولیس اسے فوری طور پر بلرام پور اسپتال لے گئی، لیکن راستے میں ہی اس کی موت ہوگئی۔ تلاشی کے دوران پولیس کو جائے وقوعہ سے ایک خودکش نوٹ برآمد ہوا۔ خود کشی نوٹ میں اودھیش نے لکھا، "میری موت کے لیے کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے۔ میں یہ قدم اپنی مرضی سے اٹھا رہا ہوں۔" نوٹ کے آخر میں اس نے لکھا کہ میری گرل فرینڈ کو میری مردہ شکل ضرور دکھا نا۔
گھر والوں اور اس کے بھائی راجیش کے مطابق اودھیش کچھ عرصے سے فون پر ایک لڑکی سے مسلسل رابطے میں تھا۔ اہل خانہ کو شبہ ہے کہ یہ محبت کے رشتہ میں فون پر جھگڑا اسے شدید ذہنی دبائو کا باعث بنا رہا تھا جس کی وجہ سے اس نے یہ خودکشی کا قدم اٹھایا۔
قیصر باغ کے انسپکٹر انجنی کمار مشرا نے بتایا کہ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ پولیس نے خودکشی نوٹ کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور اس کی ہینڈ رائٹنگ اور حقائق کی جانچ کر رہی ہے۔ اودھیش کے موبائل فون سے کال کی تفصیلات کی بھی جانچ کی جارہی ہے۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔