ETV Bharat / state

لکھنؤ میں نوجوان نے خود کو گولی مار کر کرلی خودکشی، لوگوں کو نوکری کی پیشکش کا دیتا تھا لالچ، پیسے مانگتے پر کیا انتہائی اقدام

وہ کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ اس کے روم میٹ نے پولیس سے تفتیش کے دوران ایک چونکا دینے والے واقعے کا انکشاف کیا۔

youth commits suicide by shooting himself in lucknow Urdu News
لکھنؤ میں ایک نوجوان نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی (Photo Credit; Lucknow Police)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 16, 2026 at 7:00 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

لکھنؤ: وکاس نگر علاقے میں جمعرات کی رات ایک نوجوان نے اپنے سینے میں گولی مار کر خودکشی کر لی۔ متوفی کی شناخت جونپور کے رہنے والے 35 سالہ پردومن پاٹھک کے طور پر کی گئی ہے۔ پردومن نے اپنے روم میٹ دیویانشو کے ساتھ کرائے کا کمرہ شیئر کیا ہوا تھا۔

جب اس کا روم میٹ رات 8 بجے کام سے واپس آیا تو کمرہ اندر سے بند تھا۔ جب اس نے پکارا اور کافی دیر تک کوئی جواب نہ ملا تو اس نے پولیس کو اطلاع دی۔ جائے وقوعہ پر پہنچ کر پولیس نے دروازہ توڑا۔ تب پردومن کی خون میں لت پت لاش بستر پر پڑی ہوئی ملی اور قریب سے ایک غیر لائسنسی پستول برآمد ہوا۔

سرکاری نوکریوں کا وعدہ کرکے دھوکہ دیتا تھا

پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ اہل خانہ کو اطلاع دے دی گئی ہے۔ روم میٹ دیویانشو نے پوچھ گچھ کے دوران پولیس کو بتایا کہ پردیومن لوگوں کو سرکاری نوکریوں کا وعدہ کرکے دھوکہ دیتا تھا، حکومت اور انتظامیہ میں اس کے زیادہ تعلق کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس نے کئی لوگوں سے نوکریوں کے نام پر لاکھوں روپے بٹورے تھے۔

دباؤ کی وجہ سے کئی دنوں سے شدید ذہنی دباؤ کا شکار

دیویانشو نے خود اسے پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے ڈیڑھ لاکھ روپے دیے تھے۔ پردیومن کو صبح سے شام تک فون آرہے تھے کہ لوگ اپنے پیسے واپس مانگ رہے ہیں۔ اس دباؤ کی وجہ سے وہ گزشتہ کئی دنوں سے شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔

کمرے سے کوئی خودکشی نوٹ نہیں ملا

اے سی پی غازی پور، انیدھ وکرم سنگھ نے بتایا کہ متوفی پردیومن شادی شدہ تھا اور اس کا ایک بچہ تھا۔ وہ لکھنؤ میں رہتا تھا اور کام کرتا تھا۔ فرانزک ٹیم نے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کر لیے۔ ایک غیر قانونی پستول اور ایک موبائل فون برآمد ہوا۔ کمرے سے کوئی خودکشی نوٹ نہیں ملا، تاہم روم میٹ کے بیانات اور موبائل کال ریکارڈ کی بنیاد پر کیس کی تحقیقات کی جارہی ہے۔

نوٹ:

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔

خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔

یہ بھی پڑھیں:

لکھنؤ میں دسویں جماعت کے طالب علم نے خودکشی کر لی، خودکشی نوٹ نہ ملنے کے سبب موت کا معمہ حل نہیں ہو سکا

طالب علم کی خودکشی، والد کی پستول سے خود کو ماری گولی، بیٹے کی موت کے بعد وکیل باپ فالج کا شکار

خاتون نے اپنے شوہر کو زبردستی پلایا زہر،،،،،،، قتل کی پلاننگ ایسے کی لگے خودکشی، ایسے ہوا انکشاف

خاتون کانسٹیبل کے شوہر نے تھانے کے احاطے میں خودکشی کر لی، وجہ جان کر ہوجائیں گے حیران

بیوی نے نابالغ بیٹے کے ساتھ مل کر شوہر کو کر دیا قتل، وجہ جان کر آپ رہ جائیں گے حیران

بھارت میں طلباء میں خودکشی کے واقعات چونکا دینے والے ہیں، کیا یہی ہے بڑی وجہ؟؟؟

ناجائز تعلقات کا شبہ: شوہر نے بیوی کا کردیا قتل، خود فون کرکے پولیس کو دی اطلاع

حاملہ گرل فرینڈ کا کیا قتل، خاتون دوست کی لی مدد، سزائے موت سنادی گئی

لکھنؤ میں کانسٹیبل نے کرلی خودکشی، دو ماہ بعد ہونے والی تھی شادی

TAGGED:

YOUTH COMMITS SUICIDE IN LUCKNOW
YOUNG MAN COMMITTED SUICIDE LUCKNOW
UP CRIME LUCKNOW NEWS
YOUTH SUICIDE BY SHOOTING HIMSELF
YOUNG MAN COMMITTED SUICIDE IN UP

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.