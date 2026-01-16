لکھنؤ میں نوجوان نے خود کو گولی مار کر کرلی خودکشی، لوگوں کو نوکری کی پیشکش کا دیتا تھا لالچ، پیسے مانگتے پر کیا انتہائی اقدام
وہ کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ اس کے روم میٹ نے پولیس سے تفتیش کے دوران ایک چونکا دینے والے واقعے کا انکشاف کیا۔
Published : January 16, 2026 at 7:00 AM IST
لکھنؤ: وکاس نگر علاقے میں جمعرات کی رات ایک نوجوان نے اپنے سینے میں گولی مار کر خودکشی کر لی۔ متوفی کی شناخت جونپور کے رہنے والے 35 سالہ پردومن پاٹھک کے طور پر کی گئی ہے۔ پردومن نے اپنے روم میٹ دیویانشو کے ساتھ کرائے کا کمرہ شیئر کیا ہوا تھا۔
جب اس کا روم میٹ رات 8 بجے کام سے واپس آیا تو کمرہ اندر سے بند تھا۔ جب اس نے پکارا اور کافی دیر تک کوئی جواب نہ ملا تو اس نے پولیس کو اطلاع دی۔ جائے وقوعہ پر پہنچ کر پولیس نے دروازہ توڑا۔ تب پردومن کی خون میں لت پت لاش بستر پر پڑی ہوئی ملی اور قریب سے ایک غیر لائسنسی پستول برآمد ہوا۔
سرکاری نوکریوں کا وعدہ کرکے دھوکہ دیتا تھا
پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ اہل خانہ کو اطلاع دے دی گئی ہے۔ روم میٹ دیویانشو نے پوچھ گچھ کے دوران پولیس کو بتایا کہ پردیومن لوگوں کو سرکاری نوکریوں کا وعدہ کرکے دھوکہ دیتا تھا، حکومت اور انتظامیہ میں اس کے زیادہ تعلق کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس نے کئی لوگوں سے نوکریوں کے نام پر لاکھوں روپے بٹورے تھے۔
دباؤ کی وجہ سے کئی دنوں سے شدید ذہنی دباؤ کا شکار
دیویانشو نے خود اسے پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے ڈیڑھ لاکھ روپے دیے تھے۔ پردیومن کو صبح سے شام تک فون آرہے تھے کہ لوگ اپنے پیسے واپس مانگ رہے ہیں۔ اس دباؤ کی وجہ سے وہ گزشتہ کئی دنوں سے شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔
کمرے سے کوئی خودکشی نوٹ نہیں ملا
اے سی پی غازی پور، انیدھ وکرم سنگھ نے بتایا کہ متوفی پردیومن شادی شدہ تھا اور اس کا ایک بچہ تھا۔ وہ لکھنؤ میں رہتا تھا اور کام کرتا تھا۔ فرانزک ٹیم نے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کر لیے۔ ایک غیر قانونی پستول اور ایک موبائل فون برآمد ہوا۔ کمرے سے کوئی خودکشی نوٹ نہیں ملا، تاہم روم میٹ کے بیانات اور موبائل کال ریکارڈ کی بنیاد پر کیس کی تحقیقات کی جارہی ہے۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔