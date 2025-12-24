نوجوان کا بے دردی سے قتل۔ نصف درجن گاؤں والوں نے تیز دھار ہتھیاروں سے حملہ کیا
ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس نے بتایا کہ چھ لوگوں کےخلاف FIR درج کی گئی ہے۔ پولیس ملزمان کی تلاش کے لیے چھاپے مار رہی ہیں۔
Published : December 24, 2025 at 11:39 AM IST
امیٹھی: اترپریش کے ضلع امیٹھی میں ایک نوجوان کا تیز دھار ہتھیار سے قتل کر دیا گیا۔ منگل کی شام اس وقت نصف درجن گاؤں والوں نے اچانک اس پر حملہ کر دیا جب وہ ایک نہر کی طرف جا رہا تھا۔ جب تک اس کے گھر والے اسے اسپتال لے گئے، وہ پہلے ہی دم توڑ چکا تھا۔ اس گھناؤنے قتل کے سلسلے میں چھ گاؤں والوں کے خلاف نامزد ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ یہ واقعہ مصفرخانہ پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں واقع گاؤں پنڈارا ٹھاکر میں پیش آیا۔
ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس گیانیندر سنگھ نے بتایا کہ متوفی کی شناخت رتنیش مشرا (23)سالہ ولد سنتوش مشرا ساکن پنڈارہ ٹھاکر گاؤں، مصفیرخانہ پولیس اسٹیشن کے طور پر کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ منگل کی شام تقریباً 7 بجے اسٹیشن انچارج کو اطلاع ملی کہ گاؤں میں رتنیش نامی نوجوان کا تیز دھار ہتھیار سے قتل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کئے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔
گرفتاریوں کے لیے دو ٹیمیں تشکیل دی گئیں: ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس نے بتایا کہ متوفی کے والد کی شکایت کی بنیاد پر چھ گاؤں والوں کے خلاف قتل سمیت سنگین الزامات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ، امیٹھی نے کیس کی تحقیقات اور ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے دو ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ واقعہ کے بعد سے احتیاطی اقدام کے طور پر گاؤں میں پولیس کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ صورتحال قابو میں ہے، مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔
متوفی کے والد سنتوش مشرا نے کہا، "میرا بیٹا رتنیش میرے ساتھ دکان پر کام کرتا ہے، وہ شام 7 بجے کے قریب گھر سے 500 میٹر دور نہر پر گیا، جہاں میرے گاؤں کے نصف درجن نوجوان تاک میں پڑے تھے۔ ان سب نے میرے بیٹے پر دھار داروں سے حملہ کیا۔
جب ہم اپنے بیٹے کے رونے کی آواز سن کر جائے وقوعہ پر پہنچے تو وہ خون میں لت پت زمین پر پڑا تھا۔ ملزمان اسلحہ چھینتے ہوئے موقع سے فرار ہوگئے۔ ہم اپنے بیٹے کو فوراً سی ایچ سی لے گئے، جہاں سے اسے سلطان پور ریفر کر دیا گیا۔ سلطان پور ڈسٹرکٹ اسپتال پہنچنے پر ڈاکٹر نے اسے مردہ قرار دے دیا۔
اطلاعات کے مطابق، پنڈارا ٹھاکر گاؤں کے رہنے والے سنتوش مشرا کی چشموں کی دکان تھی۔ خاندان میں ان کی بیوی، دو بیٹے سورج اور رتنیش اور ایک بیٹی شامل ہے۔ اس کا بڑا بیٹا سورج دہلی میں ایک پرائیویٹ نوکری کرتا ہے۔ اس کے چھوٹے بیٹے رتنیش نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی اور چشموں کی دکان پر اپنے والد کی مدد کرتا تھا۔ بیٹے کی موت کی خبر سن کر اہل خانہ میں غم و غصہ ہے۔ ماں بار بار بیہوش ہو رہی ہے۔