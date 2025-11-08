نوجوان کا بے دردی سے قتل، آنکھیں نکال دی گئیں، عضو تناسل کو نقصان پہنچا یا گیا
بہار کے ضلع سیتامڑی میں ایک نوجوان کا نامعلوم افراد نے بے دردی سے قتل کیا،تفتیش جاری ہے۔
Published : November 8, 2025 at 3:20 PM IST|
Updated : November 8, 2025 at 4:05 PM IST
سیتامڑھی: بہار کے سیتامڑھی میں ایک سنسنی خیز واقعہ پیش آیا ہے۔ ریگا تھانہ علاقے کے انہاری سیتامڑھی روڈ پر بھوراہا گاؤں میں ہنومان مندر کے شمال میں ایک 28 سالہ شخص کی لاش برآمد ہوئی۔
سیتامڑھی میں نوجوان کا بے دردی سے قتل: لاش ملنے کی اطلاع ملتے ہی سینکڑوں مقامی لوگ جائے وقوعہ پر جمع ہوگئے۔ اس واقعے کی اطلاع بعد میں مقامی پولیس کو دی گئی۔ مرنے والے کی شناخت بیچو مہتو ولد رام دیو مہتو کے طور پر ہوئی ہے جو کہ وارڈ نمبر 13، بھوراہا گاؤں کے رہائشی تھے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ بیچو کی لاش منہ کے بل پڑی تھی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اسٹیشن آفیسر ابھیشیک ترپاٹھی اپنی ٹیم کے ساتھ جائے وقوعہ پر پہنچے۔ پولیس نے لاش کو اپنی تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔
ابھیشیک ترپاٹھی، اسٹیشن ہاؤس آفیسر، ریگا نے مزید کہا کہ معاملے کی چھان بین کی جا رہی ہے۔ ابتدائی طور پر یہ محبت کا رشتہ معلوم ہوتا ہے۔ متوفی کے عضو تناسل کو نقصان پہنچایا گیا۔ اس کی آنکھ بھی نکالی گئی تھی۔ معاملے کی تحقیقات کی جائیں گی اور قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
اسٹیشن ہیڈ ابھیشیک ترپاٹھی نے یہ بھی بتایا کہ ابھی تک خاندان کی طرف سے کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی ہے۔ پولیس اپنے طور پر تفتیش کر رہی ہے۔ قصوروار پائے جانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
"میں اپنی دکان بند کر کے گھر چلا گیا، لیکن..." مقامی رہائشی سندیپ کمار کا کہنا ہے کہ متوفی بیچو مہتو بھوراہا چوک میں موبائل فونز کی مرمت اور بجلی کے پرزے فروخت کرنے کا کام کرتا تھا۔ وہ اس رات اپنی دکان بند کر کے گھر واپس جا رہا تھا۔ اس کے گھر والوں نے اسے ڈھونڈا لیکن وہ نہ مل سکا۔ صبح وہ ہنومان مندر کے شمالی حصے میں منہ کے بل پڑا پایا گیا۔
قتل کس نے کیا اور کیوں کیا؟ تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہوسکا کہ یہ قتل کیوں کیا گیا یا اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ تاہم پولیس معاملے کی ہر پہلو سے تفتیش کر رہی ہے اور اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے۔