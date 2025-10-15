ETV Bharat / state

جنگی جہاز کی معلومات شیئر کرنے پر نوجوان گرفتار

آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں پولیس نے ایک نوجوان کو جنگی جہازوں کی تصاویر اور حساس معلومات لیک کرنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔

youth arrested in visakhapatnam for sharing warship information in a money trap Urdu News
جنگی جہاز کی معلومات شیئر کرکے پیسے بٹورنے کے الزام میں نوجوان گرفتار (علامتی تصویر فائل فوٹو)
ETV Bharat Urdu Team

October 15, 2025

امراؤتی، آندھرا پردیش: ریاست آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں ایک نوجوان کو حال ہی میں جنگی جہازوں کے بارے میں تصاویر اور حساس معلومات شیئر کرنے پر گرفتار کیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس نے پیسے کی خاطر یہ معلومات لیک کیں۔ ملکاپورم پولیس نے بتایا کہ نوجوان ایک سال سے زیادہ عرصے سے اس سرگرمی میں ملوث تھا۔

پولیس کے مطابق ملزم بونگو روی اچیوتا پورم کا رہنے والا ہے اور وشاکھاپٹنم میں نیول شپ بلڈنگ سنٹر میں ٹھیکیدار کے لیے کام کرتا ہے۔ روی سوشل میڈیا پر پائل نامی نوجوان خاتون کے رابطے میں آیا۔ اس نے دبئی میں تعلیم حاصل کرنے کا دعویٰ کیا اور اپنے تعلیمی منصوبے کے لیے جہازوں کی تعمیر، خصوصیات اور آمد کے بارے میں معلومات طلب کیں۔

جنگی جہازوں کی حساس تصاویر شیئر کیں

پولیس نے بتایا کہ روی نے لڑکی کی کہانی پر یقین کرتے ہوئے اس مقام پر جہازوں کی تصاویر بھیجنا شروع کیں جن میں جنگی جہازوں کی حساس تصاویر بھی شامل تھیں۔ اس کے بدلے میں نامعلوم افراد سے 2000 سے 3000 روپے فی ہفتہ وصول ہوتے تھے۔ وقت کے ساتھ، اس کی سرگرمیوں نے حکام کی توجہ اپنی طرف متوجہ کی. معلوم ہوا کہ وہ تقریباً ڈیڑھ سال سے یہ تصاویر شیئر کر رہا تھا، جس سے سکیورٹی کے سنگین خدشات پیدا ہو گئے تھے۔

ملکا پورم کا رہنے والا سرینواس راؤ بھی ملوث

شکایت کے بعد، ملکاپورم پولیس نے تحقیقات شروع کی، جس کے نتیجے میں روی کی گرفتاری عمل میں آئی۔ پوچھ تاچھ کے دوران پتہ چلا کہ ملکا پورم کا رہنے والا سرینواس راؤ بھی اس طرح کی سرگرمی میں ملوث تھا۔ تفتیش کو آگے بڑھانے کے لیے پولیس اس کی دبئی سے حوالگی کے لیے سرگرم عمل ہے، جہاں وہ اس وقت موجود ہے۔

سوشل میڈیا فراڈ کے بارے میں انتباہ

پولیس حکام نے حساس معلومات کو شیئر کرنے کے خطرات پر زور دیتے ہوئے شہریوں کو آن لائن پیسوں کے فراڈ اور سوشل میڈیا گھوٹالوں کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ معمولی ادائیگیاں بھی بعض اوقات لوگوں کو ایسی سرگرمیوں کی طرف راغب کر سکتی ہیں جو قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔

یہ کیس حساس دفاعی اداروں میں کام کرنے والے اہلکاروں میں چوکسی کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ حکام اہم معلومات کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تمام اقدامات کا جائزہ لے رہے ہیں اور اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ مستقبل میں ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں۔

