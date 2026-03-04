شادی کے بہانے زبردستی جسمانی تعلق قائم کرنے کا الزام؛ ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی، اترپردیش میں ایک شخص گرفتار
اسٹیشن انچارج کملیش رائے نے بتایا کہ متاثرہ کی شکایت پر دسمبر میں مقدمہ درج کیا گیا تھا اور اب ملزم پکڑ میں آیا۔
Published : March 4, 2026 at 4:53 PM IST
کانپور: راوت پور تھانہ علاقے میں دھوکہ دہی اور جنسی استحصال کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ الزام ہے کہ ایک نوجوان نے شادی کا وعدہ کرنے کے بعد ایک نوجوان خاتون سے جسمانی تعلقات بنائے اور بعد میں وعدہ خلافی کی۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے منگل کو ملزم کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔
معلومات کے مطابق راوت پور تھانہ علاقہ کے رہنے والے متاثرہ کی ملاقات آشیش پانڈے نامی نوجوان سے ہوئی۔ انہوں نے ایک تقریب کے دوران اپنا موبائل نمبر شیئر کیا، جس کے بعد وہ بات کرنے لگے۔
خاتون کا الزام ہے کہ نوجوان نے اسے لالچ میں ایک پرائیویٹ ہوٹل لے جایا، جہاں اس نے اس سے شادی کا وعدہ کیا اور پھر اس کے ساتھ جسمانی تعلقات بنائے۔ جب متاثرہ نے اس پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کیا تو ملزم اپنے وعدے سے مکر گیا۔
خاتون کا الزام ہے کہ جب اس نے احتجاج کیا تو ملزم نے اس کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کی دھمکی دی۔ دھمکیوں سے پریشان ہو کر متاثرہ نے راوت پور تھانے میں شکایت درج کرائی جس کی بنیاد پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ پولیس کی ٹیمیں ملزمان کی تلاش میں مسلسل چھاپے مار رہی تھیں۔ منگل کو درست معلومات کی بنیاد پر پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔
راوت پور پولیس اسٹیشن کے انچارج کملیش رائے نے بتایا کہ متاثرہ کی شکایت کی بنیاد پر گزشتہ سال دسمبر میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پولیس ٹیم ملزم کی تلاش میں مصروف تھی۔ منگل کو ملزم آشیش پانڈے کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔