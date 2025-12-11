ETV Bharat / state

اترپردیش میں سیمنٹ مکسر مشین میں گر کر نوجوان ہلاک، جسم ہوا ٹکڑے ٹکڑے، لاش کو نکالنے کی کوششیں پانچ گھنٹے سے جاری

بجری کا ایک بڑا ٹکڑا ہٹانے کی کوشش میں کمپنی کے کرشنگ اینڈ مکسنگ پلانٹ پر ایک شخص پھسل گیا اور حادثہ کا سبب بنا۔

youngman dies after falling mixer machine in hamirpur body dismembered youngman burned alive in uttar pradesh Urdu News
حادثے کے بعد اہل خانہ رو رہے ہیں (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : December 11, 2025 at 5:15 PM IST

ہمیر پور، اترپردیش: سیمنٹ مکسر مشین کی ٹینک میں گر کر مزدور جاں بحق ہوگیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے جسم کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ حادثہ جمعرات کی صبح پیش آیا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی گاؤں کے بہت سے لوگ وہاں پہنچ گئے۔ پولیس بھی پہنچ گئی۔ پانچ گھنٹے سے مشین میں پھنسی لاش کو نکالنے کی کوششیں جاری ہیں۔

سائی کنسٹرکشن کمپنی کا کچیچہ، کوتوالی نگر علاقہ میں کرشنگ اور مکسنگ پلانٹ ہے۔ جمعرات کی صبح وہاں پانچ سے سات مزدور کام کر رہے تھے۔ پولیس کے مطابق، ببو نشاد (35)، جو کچیچہ گاؤں کا رہنے والا ہے، بجری سیمنٹ مکسر مشین کے پاس کام کر رہا تھا۔

مشین بلیڈ سے سیکنڈوں میں جسم ہوا ٹکڑے ٹکڑے

اس دوران مشین میں بجری کا ایک بڑا ٹکڑا گر گیا۔ مشین چل رہی تھی۔ ببو نے اسے ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ٹینک کی طرف جھکتے ہی وہ اپنا توازن کھو بیٹھا اور ٹینک میں گر گیا۔ مشین پر لگے بلیڈ نے سیکنڈوں میں اس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔

وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ قریبی کارکنوں نے خطرے کی گھنٹی بجائی۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی مزدور کے اہل خانہ اور کئی گاؤں والے وہاں پہنچ گئے۔ ہجوم بڑھنے پر پولیس نے کمک طلب کی۔ واقعے کے بعد پلانٹ پر کام روک دیا گیا۔

پولیس نے گاؤں والوں کی مدد سے گیس کٹر کے ذریعے لاش کو نکالنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ تھانہ انچارج پون کمار پٹیل نے بتایا کہ حادثہ صبح 11 بجے کے قریب پیش آیا مشین میں پھنسی لاش کو نکالنے کی کوششیں جاری ہیں۔ شکایت ملنے پر کارروائی کی جائے گی۔

اچانک جالی پھٹ گئی وہ پھسل کر مشین کے اندر گر گیا

شام 4 بجے تک بھی پولیس لاش کو مشین سے نہیں نکال سکی تھی۔ پلانٹ کی نگرانی کرنے والے پردیپ کمار نے بتایا کہ ببو ایک مزدور تھا۔ وہ سیمنٹ ڈال رہا تھا کہ اچانک جالی پھٹ گئی۔ وہ پھسل کر مشین کے اندر گر گیا۔ سکیورٹی کے لیے جال بچھایا گیا تھا۔ اسے بھی بند کر دیا گیا لیکن کسی طرح نیٹ ہٹا دیا گیا تھا۔ جس کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔

