بنگلور میں سالگرہ پارٹی کے بہانے خاتون سے مبینہ اجتماعی زیادتی، پانچ ملزمان گرفتار
ڈپٹی کمشنر پولیس انیتا بی ہڈننور نے بتایا کہ گرفتار ملزمان کی شناخت سوماشیکھر، امبریش، پردیپ، رامپا اور جگدیش کے نام سے ہوئی ہے۔
Published : July 5, 2026 at 8:19 PM IST
بنگلور: کرناٹک کے دارالحکومت بنگلور میں ایک 26 سالہ خاتون کو سالگرہ کی تقریب کا جھانسہ دے کر مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنانے کے الزام میں پولیس نے پانچ افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق واقعہ 30 جون کو تلاگھٹاپورہ پولیس اسٹیشن کی حدود میں پیش آیا، جبکہ متاثرہ خاتون کی شکایت پر مقدمہ درج کر کے فوری کارروائی کی گئی۔
جنوب مغربی بنگلور کی ڈپٹی کمشنر پولیس انیتا بی ہڈننور نے بتایا کہ گرفتار ملزمان کی شناخت سوماشیکھر، امبریش، پردیپ، رامپا اور جگدیش کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق متاثرہ خاتون کی چند ماہ قبل سوماشیکھر سے جان پہچان ہوئی تھی اور دونوں فون پر رابطے میں رہتے تھے۔ خاتون کے مطابق چونکہ اس کی سالگرہ گزر چکی تھی اور سوماشیکھر اسے مبارکباد نہیں دے سکا تھا، اس لیے اس نے جشن منانے کے بہانے اسے تلاگھٹاپورہ بلایا۔
خاتون کا کہنا ہے کہ وہ شام تقریباً پانچ بجے مقررہ مقام پر پہنچی، جہاں سوماشیکھر نے بتایا کہ پہلے اس کے گھر چلتے ہیں، بعد میں ہوٹل جائیں گے۔ گھر پہنچنے پر وہاں اس کے چند دوست بھی موجود تھے اور سب نے مل کر کھانا کھایا۔ پولیس کے مطابق اسی دوران ملزم امبریش نے خاتون کو مبینہ طور پر نشہ آور مادہ ملا مشروب پلایا، جس کے بعد وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں چلی گئی۔ الزام ہے کہ اسی دوران امبریش نے کمرے میں لے جا کر اس کے ساتھ زیادتی کی جبکہ دیگر ملزمان باہر موجود تھے۔
ہوش آنے پر خاتون کسی طرح وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئی اور فوری طور پر 112 ایمرجنسی ہیلپ لائن پر کال کر کے پولیس کو اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی تلاگھٹاپورہ پولیس موقع پر پہنچی، خاتون کو محفوظ مقام پر منتقل کیا اور بعد ازاں مقدمہ درج کر کے پانچوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔
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پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمے کی تفتیش جاری ہے، طبی اور فرانزک شواہد جمع کیے جا رہے ہیں، جبکہ تمام قانونی پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد چارج شیٹ عدالت میں پیش کی جائے گی۔ قانون کے مطابق عدالت میں جرم ثابت ہونے تک تمام گرفتار ملزمان بے گناہ تصور کیے جائیں گے۔