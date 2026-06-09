نشے کے لیے گھلی ہوئی پین کلر کا انجیکشن لگانے سے نوجوان خاتون کی موت، دو دوست گرفتار
نشے کے محلول میں ملا کر درد کش دوا کا انجیکشن لگانے سے خاتون کی موت کے بعد دو دوستوں کو گرفتار کر لیا گیا۔
Published : June 9, 2026 at 3:49 PM IST
تریچی، تمل ناڈو: تامل ناڈو میں نشہ کرنے کے لیے پین کلر کا انجیکشن لگانے کے بعد خاتون کی موت ہوگئی۔ پولیس نے اس واقعے کے سلسلے میں اس کے دو دوستوں کو گرفتار کر لیا ہے اور معاملے کی تفتیش کر رہی ہے۔
تریچی کے آریامنگلم میں ایم آر مل اسٹریٹ کی ایک 18 سالہ خاتون 7 جون کی رات تقریباً 9:30 بجے اسی علاقے کے ایک 19 سالہ دوست کے ساتھ تریچی جنکشن کے قریب ایک پرائیویٹ لاج گئی تھی۔
دوست نے ایک اور دوست کو لاج میں مدعو کیا
اطلاعات کے مطابق کل دوپہر ایک بجے کے قریب اس کے دوست نے ایک اور دوست کو لاج میں مدعو کیا جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس کے بعد، ان تینوں نے مبینہ طور پر درد کش دوا کو گھول دیا اور اس مرکب سے نشہ کرنے کے لیے انجکشن لگایا۔
لڑکی انجکشن لگنے کے بعد اچانک بے ہوش ہو گئی
انجکشن لگنے کے بعد لڑکی اچانک بے ہوش ہو گئی۔ اس کے دو دوست اسے آٹو رکشا کے ذریعے ترچی کے سرکاری اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹروں نے بے ہوش لڑکی کو انتہائی نگہداشت روم میں رکھا۔ تاہم علاج کے باوجود اس نے دم توڑ دیا۔ اس کے بعد اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ اطلاع ملنے پر تھانہ کنٹونمنٹ کی پولیس نے اس کمرے کی تلاشی لی جہاں لڑکی ٹھہری ہوئی تھی۔
متوفی لڑکی کی والدہ گولیاں فروخت کرتی تھیں
تفتیش کے دوران، پولیس نے درد کش ادویات کی دس پٹیاں، ایک سرنج اور دو چائے کے کپ برآمد کیے جن میں دوا پانی میں تحلیل کی گئی تھی۔ مزید برآں، پولیس کی ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ متوفی لڑکی کی والدہ یہ گولیاں فروخت کرتی تھیں۔ لڑکی نے گولیاں اپنی ماں سے حاصل کی تھیں۔ پولیس نے واقعے کے سلسلے میں متوفی لڑکی کے ساتھ موجود دو نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس فی الحال معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔