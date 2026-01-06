سالگرہ کی تقریب میں شریک نوجوان کی موت، وجہ آپ کو چونکا دے گی
نوجوان کو تقریب میں مدعو کیا گیا۔ بعد ازاں اس سے بدتمیزی کی گئی، موبائل فون چھین لیا گیا اور ذہنی اذیت دی گئی۔
علی گڑھ: اترپردیش کے ضلع علی گڑھ کے تپل تھانہ علاقے کے گاؤں حاجی پور میں ایک سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے، جہاں ایک نوجوان کی مشتبہ حالات میں موت کے بعد علاقے میں کشیدگی کا ماحول ہے۔
متوفی کے اہل خانہ نے مختلف برادری کے کچھ نوجوانوں پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ نوجوان کو سالگرہ کی تقریب کے بہانے گھر سے بلایا گیا، اس کی توہین کی گئی، اس کا موبائل فون چھین لیا گیا اور اسے مسلسل ذہنی اذیت کا نشانہ بنایا گیا، جس سے اس نے خودکشی کرلی۔
مرنے والے کی شناخت لوکیش کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس کو دی گئی شکایت میں متوفی کے والد تیج پال سنگھ نے بتایا کہ 1 جنوری 2026 کو شام 7:00 سے 8:00 بجے کے قریب اسی گاؤں کے کچھ نوجوانوں نے اس کے بیٹے کو سالگرہ کی تقریب میں شرکت کے لیے اپنے گھر بلایا۔ وہاں لوکیش کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، زبردستی شراب پی لائی گئی اور اس کا قیمتی موبائل فون چھین لیا گیا۔
متاثرہ کے اہل خانہ کا الزام ہے کہ جب لوکیش نے اپنا موبائل فون واپس مانگا تو ملزم نے اسے دھمکی دی اور اسے واپس کرنے سے صاف انکار کردیا۔ اگلے دن جب لوکیش مانگنے گیا تو اسے پھر ذلیل کیا گیا۔ اسے مبینہ طور پر ذات پات کی توہین کا نشانہ بنایا گیا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں۔
تیج پال سنگھ کا کہنا ہے کہ ملزم نے بعد میں اس کے بیٹے کو دوبارہ بلایا اور اسے زبردستی زہریلی چیز پینے پر مجبور کر رہا تھا۔ لوکیش نازک حالت میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، لیکن راستے میں اس کی صحت خراب ہو گئی۔
اس کے اہل خانہ سے اطلاع ملنے پر اسے پہلے مقامی کمیونٹی ہیلتھ سنٹر لے جایا گیا، جہاں سے اس کی نازک حالت کے پیش نظر اسے جے این میڈیکل کالج علی گڑھ ریفر کر دیا گیا۔ لوکیش کی پیر کو علاج کے دوران موت ہوگئی۔
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ٹپل پولیس جائے وقوعہ پر پہنچ گئی۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کرایا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔ متاثرہ خاندان نے ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
پولیس سرکل آفیسر ورون کمار نے بتایا کہ معاملے کی سنجیدگی سے تحقیقات کی جارہی ہے۔ اہل خانہ کی شکایت کی بنیاد پر تمام حقائق کی چھان بین کرنے اور ضروری کارروائی کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ فی الحال پولیس ہر پہلو پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔اس واقعہ کے بعد حاجی پور گاؤں میں غم اور غصے کا ماحول ہے۔ گاؤں والوں نے منصفانہ تحقیقات اور قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔