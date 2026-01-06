مشتبہ حالت میں ہلاکت، موبائل فون چھین لیا، مسلسل ذہنی تشدد، خودکشی کا شبہ
نوجوان کو برتھ ڈے پارٹی کے بہانے مدعو کیا گیا تھا۔ توہین کی گئی، موبائل فون چھین لیا گیا۔ جس سے اس نے خودکشی کرلی۔
Published : January 6, 2026 at 1:28 PM IST
علی گڑھ: علی گڑھ کے ٹپل تھانہ علاقے کے حاجی پور گاؤں سے ایک سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے، جہاں ایک نوجوان کی مشتبہ حالات میں موت سے علاقے میں کشیدگی پھیل گئی ہے۔ متوفی کے اہل خانہ نے مختلف برادری کے کچھ نوجوانوں پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نوجوان کو سالگرہ کی تقریب کے بہانے گھر سے بلایا گیا، بدفعلی کی گئی، اس کا موبائل فون چھین لیا گیا اور اسے مسلسل ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس سے اس نے خودکشی کرلی۔
مرنے والے کی شناخت لوکیش کے طور پر کی گئی ہے۔ متوفی کے والد تیج پال سنگھ نے پولیس شکایت میں کہا کہ 1 جنوری 2026 کو شام 7 بجے کے قریب گاؤں کے کچھ نوجوانوں نے اس کے بیٹے کو سالگرہ کی تقریب میں اپنے گھر بلایا۔ وہیں لوکیش کے ساتھ ناشائستہ سلوک کیا گیا، زبردستی شراب پی گئی اور اس کا مہنگا موبائل فون چھین لیا گیا۔
موبائل فون واپس مانگا تو ملزم نے دی دھمکی
متاثرہ کے اہل خانہ کا الزام ہے کہ جب لوکیش نے اپنا موبائل فون واپس مانگا تو ملزم نے اسے دھمکی دی اور اسے واپس کرنے سے صاف انکار کردیا۔ اگلے دن لوکیش اسے واپس لینے گیا تو اس کی پھر تذلیل کی گئی۔ اسے مبینہ طور پر ذات پات کی توہین کا نشانہ بنایا گیا اور شکایت کرنے پر اسے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں۔
تیج پال سنگھ کا کہنا ہے کہ ملزم نے بعد میں اس کے بیٹے کو دوبارہ بلایا اور اسے زبردستی زہریلی چیز پینے کی دھمکی دی۔ لوکیش نازک حالت میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، لیکن راستے میں اس کی صحت خراب ہو گئی۔
ملزمین کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ
اس کے اہل خانہ سے اطلاع ملنے پر، اسے ابتدائی طور پر مقامی کمیونٹی ہیلتھ سینٹر لے جایا گیا، جہاں سے اس کی نازک حالت کے پیش نظر اسے جے این میڈیکل کالج، علی گڑھ ریفر کر دیا گیا۔ لوکیش کی پیر کو علاج کے دوران موت ہوگئی۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی تھانہ ٹپل کی پولیس موقع پر پہنچی۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کرایا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔ متاثرہ خاندان نے ملزمین کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
حقائق کا جائزہ لینے اور ضروری کارروائی کرنے کی ہدایات
پولس سرکل آفیسر ورون کمار نے بتایا کہ معاملے کی سنجیدگی سے تحقیقات کی جارہی ہے۔ اہل خانہ کی شکایت کی بنیاد پر تمام حقائق کا جائزہ لینے اور ضروری کارروائی کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ فی الحال پولیس ہر پہلو پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس واقعہ کے بعد حاجی پور گاؤں میں غم اور غصے کا ماحول ہے۔ گاؤں والوں نے منصفانہ تحقیقات اور قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔