اترپردیش میں پارٹی کرنے والے دوستوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، ایک نوجوان کی موت، تین دیگر کو حراست میں لیا گیا
ڈی سی پی منیش کمار شانڈیلیا نے بتایا کہ واقعہ کی ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ تمام ملزمین دوست تھے۔
Published : December 19, 2025 at 10:50 AM IST
الہٰ آباد: دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے والے نوجوان کی سر میں گولی لگنے سے موت ہو گئی۔ واقعے سے جائے وقوعہ پر افراتفری مچ گئی۔ پولیس نے پہنچ کر تین نوجوانوں کو حراست میں لے لیا۔ قتل کا مرکزی ملزم تاحال مفرور ہے۔ یہ واقعہ جمعرات کی رات الہٰ آباد کینٹ پولیس اسٹیشن کے دائرۂ اختیار میں راجا پور اوم نگر میں پیش آیا۔
ڈی سی پی سٹی منیش کمار شانڈیلیا نے بتایا کہ متوفی کی شناخت آکاش سونی عرف گولو (21) ولد رادھے شیام سونی کے طور پر کی گئی ہے جو کینٹ تھانہ علاقہ کے ساکن ہے۔ رادھے شیام اصل میں تھروائی، گنگا نگر کا رہنے والا ہے اور اپنے خاندان کے ساتھ کینٹ تھانے کے علاقے میں رہتا ہے۔ وہ مستری کا کام کرتا ہے۔
قتل کا کوئی ارادہ نہیں تھا
ڈی سی پی نے بتایا کہ واقعہ کی ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ تمام ملزمین دوست تھے۔ واقعہ کے وقت یہ سب نشے کی حالت میں تھے۔ حراست میں لیے گئے تینوں نوجوانوں نے پوچھ گچھ کے دوران بتایا کہ ان کا قتل کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور گولی حادثاتی طور پر چلائی گئی۔
چار یا پانچ دوستوں کے ساتھ نشے میں پارٹی
تاہم پولیس ان کے بیانات کی سچائی کی تصدیق کر رہی ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ کیس میں شواہد کی بنیاد پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ مفرور ملزمین کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔
ڈی سی پی منیش کمار شانڈیلیا نے بتایا کہ رادھے شیام سونی کا بڑا بیٹا آکاش سونی ناریل سپلائی کرنے کا کام کرتا ہے۔ جمعرات کی رات آکاش اپنے گھر کے باہر گلی میں چار یا پانچ دوستوں کے ساتھ پارٹی کر رہا تھا۔ سب نشے میں تھے۔
پستول نکالا اور مبینہ طور پر کھیلتے ہوئے گولی چلا دی
اس وقت نوجوانوں میں سے ایک نے اپنی جیب سے پستول نکالا اور مبینہ طور پر کھیلتے ہوئے گولی چلا دی۔ گولی آکاش کے سر میں لگی جس سے وہ زمین پر گر گیا اور بہت زیادہ خون بہنے لگا۔ گولی چلنے کی آواز سن کر مقامی لوگ باہر نکل آئے اور پولیس کو اطلاع دی۔
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ڈی سی پی سٹی، اے سی پی سول لائنز ودیوت گوئل اور کنٹونمنٹ پولیس اسٹیشن کے انچارج سنیل قنوجیہ پولیس فورس کے ساتھ جائے وقوعہ پر پہنچے۔ آکاش کو تشویشناک حالت میں ایس آر این اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔