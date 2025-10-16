گولیوں سے گونج اٹھا بہار کا ضلع موتیہاری، نوجوان کو گولی مار کر ہلاک کرد یا گیا
موتیہاری میں ایک نوجوان کو گولی مار کر ہلاک کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ لاش پلاسٹک فیکٹری کے قریب سے ملی۔
Published : October 16, 2025 at 10:38 AM IST
موتیہاری، بہار: ضلع کے بنجاریا تھانہ علاقہ کے تحت چلہ تال میں ایک نوجوان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا اور اس کی لاش کو جھاڑی میں پھینک دیا گیا۔ مقتول کی شناخت 29 سالہ صدام حسین کے نام سے ہوئی ہے جو کہ چیلہ تال کا رہائشی ہے۔
صدام سیر کے لیے باہر گیا تھا
اطلاعات کے مطابق مقتول صدام حسین ہفتے کے روز رگھوناتھ پور کے بھوانی چوک میں اپنے ایک دوست کے ساتھ سیر کے لیے اپنے کیمپ سے نکلا تھا۔ دوپہر دو بجے کے بعد ان کا فون بند ہو گیا۔ اس کے گھر والوں نے اس کی تلاش کی لیکن وہ نہ مل سکا۔
جھاڑی میں لاش ملی
اس کے بعد کنبہ بنجاریا پولیس اسٹیشن گیا اور اس کی گمشدگی کی اطلاع دی۔ اس دوران پولیس کو اطلاع ملی کہ پلائی فیکٹری کے قریب جھاڑی میں ایک نوجوان کی لاش پڑی ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور لاش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھیج دیا۔
صدام اکلوتا بیٹا تھا
صدام حسین (متوفی) اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے والد بیرون ملک مکینک کے طور پر کام کرتے تھے، جبکہ صدام حسین (متوفی) اپنی ماں، بیوی اور تین بچوں کے ساتھ رگھوناتھ پور میں رہتے تھے۔ صدام گھر میں کریانہ کی دکان چلاتا تھا۔
پولیس کیا کہتی ہے؟
پولیس کے مطابق صدام حسین (مقتول) کو دو گولیاں ماری گئیں۔ اس کی ایک انگلی بھی کٹی ہوئی تھی۔ مزید کسی بھی قسم کے واقعات کو روکنے کے لیے پورے علاقے میں سکیورٹی کے لیے پولیس تعینات کر دی گئی ہے۔
"ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ قتل کا تعلق رقمی لین دین سے تھا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے بعد لواحقین کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ایک نوجوان کو شک کی بنیاد پر حراست میں لیا گیا ہے اور اس سے پوچھ گچھ اور چھاپہ مارا جا رہا ہے۔" - رمیش مہتو، بنجاریا پولیس اسٹیشن آفیسر
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔