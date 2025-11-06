ETV Bharat / state

مرادآباد میں نوجوان کا گولی مار کر قتل، محبت کا تنازعہ بنا قتل کی وجہ

سٹی ایس پی کمار رنوجے نے کہا، مجرموں کو کسی بھی صورت میں بخشا نہیں جائے گا۔ انہیں جلد گرفتار کرکے جیل بھیجا جائے گا۔

young man shot dead in moradabad uttar pradesh after dispute Urdu News
مرادآباد میں ایک نوجوان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 6, 2025 at 9:37 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

مرادآباد، اتر پردیش: ماجھولا تھانہ علاقے کے منڈی سمیتی علاقے میں ایک نوجوان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ محلے میں رہنے والے دو نوجوانوں پر قتل کا الزام لگایا گیا ہے۔ فائرنگ کرنے والے فرار ہیں۔ اطلاع پر پہنچی پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ اہل خانہ کی جانب سے تحریری شکایت موصول ہونے کے بعد تحقیقات شروع کردی گئی ہیں۔

سٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کمار رنوجے سنگھ نے بتایا کہ متوفی کی شناخت نیکپال کے طور پر کی گئی ہے۔ ملزمین کے ساتھ اس کا دیرینہ تنازعہ چل رہا تھا۔ پولیس کی تحقیقات سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ نیکپال کا امن اور راجہ کے ساتھ محبت کے سلسلے میں دیرینہ تنازعہ تھا۔

ایک دن پہلے بھی ہوا تھا جھگڑا

پولیس کے مطابق دونوں میں ایک دن پہلے جھگڑا بھی ہوا تھا۔ اس جھگڑے کی وجہ سے امن اور راجہ نامی دو نوجوانوں نے نیکپال پر حملہ کیا اور پھر گولی مار دی۔ نیکپال کو زخمی حالت میں اسپتال لے جایا گیا، جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہوگئی۔

ماں نے حملہ اور گولی مارنے کا لگایا الزام

مقتول نیکپال کی ماں نے کہا کہ ان میں کوئی جھگڑا یا دشمنی نہیں تھی۔ کل امروہہ ضلع کے دجلہ میلے میں ملزم راجہ کی بھابھی امن کے تھپڑ مارنے پر جھگڑا ہوا۔ جب اس نے واقعے کی شکایت کی تو معاملہ بڑھ گیا اور ملزمین نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس کے بیٹے پر حملہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے بیٹے کو سینے میں گولی مار دی۔

پرانی دشمنی کا شاخسانہ قتل کی جڑ

واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ایس پی سٹی کمار رنوجے سنگھ، سی او سول لائنز کلدیپ گپتا، پولس فورس اور فرانزک ٹیم کے ساتھ جائے وقوعہ پر پہنچے اور تحقیقات کا آغاز کیا۔ ایس پی سٹی نے بتایا کہ قتل کے مرکزی ملزم امن اور اس کا بہنوئی راجہ ہیں۔ دونوں ایک ہی محلے میں رہتے ہیں۔

ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ پرانی دشمنی کا شاخسانہ اس قتل کی جڑ ہے۔ پولیس نے لواحقین سے تحریری شکایت لے کر قاتلوں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ ایس پی سٹی نے کہا کہ مجرموں کو کسی صورت بخشا نہیں جائے گا اور جلد گرفتار کر کے جیل بھیج دیا جائے گا۔

یہ بھی پڑھیں:

شرمناک! کھیت میں کسی کام کے لیے گئی بزرگ خاتون کے ساتھ اجتماعی عصمت دری اور پھر قتل، ایک ملزم گرفتار

نوعمر لڑکی کو فیکٹری میں یرغمال بنا کر اجتماعی زیادتی، وہ بھاگ کر رات کو ایک جھونپڑی میں چھپ گئی

چوتھی جماعت کی طالبہ سے اجتماعی جنسی زیادتی، نجی اسکول کے ہاسٹل کا واقعہ، چار ملزمین گرفتار

ساٹھ سالہ خاتون کی عصمت دری اور بے دردی سے قتل: سولہ سالہ نوجوان کو قرار دیا گیا مجرم

اترپردیش میں چلتی کار میں طالبہ کے ساتھ اجتماعی زیادتی، دو نوجوانوں کے خلاف کیس درج

بہار میں نابالغ لڑکی کو پہلے زبردستی پلائی گئی شراب، پھر کی گئی اجتماعی عصمت دری

کانپور میں 6 سالہ بچی کی دو کم عمر بچوں نے اجتماعی عصمت دری کی ایف آئی آر درج

پانچ نوجوان بن گئے وحشی، اڈیشہ کی میڈیکل کی طالبہ کا کیا گینگ ریپ!

TAGGED:

MAN KILLED AFTER DISPUTE MORADABAD
MURDERE OVER DISPUTE MORADABAD
MORADABAD MURDER CASE UPDATES
MORADABAD LATEST NEWS UPDATES
YOUTH SHOT DEAD MORADABAD NEWS

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.