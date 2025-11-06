مرادآباد میں نوجوان کا گولی مار کر قتل، محبت کا تنازعہ بنا قتل کی وجہ
سٹی ایس پی کمار رنوجے نے کہا، مجرموں کو کسی بھی صورت میں بخشا نہیں جائے گا۔ انہیں جلد گرفتار کرکے جیل بھیجا جائے گا۔
Published : November 6, 2025 at 9:37 AM IST
مرادآباد، اتر پردیش: ماجھولا تھانہ علاقے کے منڈی سمیتی علاقے میں ایک نوجوان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ محلے میں رہنے والے دو نوجوانوں پر قتل کا الزام لگایا گیا ہے۔ فائرنگ کرنے والے فرار ہیں۔ اطلاع پر پہنچی پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ اہل خانہ کی جانب سے تحریری شکایت موصول ہونے کے بعد تحقیقات شروع کردی گئی ہیں۔
سٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کمار رنوجے سنگھ نے بتایا کہ متوفی کی شناخت نیکپال کے طور پر کی گئی ہے۔ ملزمین کے ساتھ اس کا دیرینہ تنازعہ چل رہا تھا۔ پولیس کی تحقیقات سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ نیکپال کا امن اور راجہ کے ساتھ محبت کے سلسلے میں دیرینہ تنازعہ تھا۔
ایک دن پہلے بھی ہوا تھا جھگڑا
پولیس کے مطابق دونوں میں ایک دن پہلے جھگڑا بھی ہوا تھا۔ اس جھگڑے کی وجہ سے امن اور راجہ نامی دو نوجوانوں نے نیکپال پر حملہ کیا اور پھر گولی مار دی۔ نیکپال کو زخمی حالت میں اسپتال لے جایا گیا، جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہوگئی۔
ماں نے حملہ اور گولی مارنے کا لگایا الزام
مقتول نیکپال کی ماں نے کہا کہ ان میں کوئی جھگڑا یا دشمنی نہیں تھی۔ کل امروہہ ضلع کے دجلہ میلے میں ملزم راجہ کی بھابھی امن کے تھپڑ مارنے پر جھگڑا ہوا۔ جب اس نے واقعے کی شکایت کی تو معاملہ بڑھ گیا اور ملزمین نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس کے بیٹے پر حملہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے بیٹے کو سینے میں گولی مار دی۔
پرانی دشمنی کا شاخسانہ قتل کی جڑ
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ایس پی سٹی کمار رنوجے سنگھ، سی او سول لائنز کلدیپ گپتا، پولس فورس اور فرانزک ٹیم کے ساتھ جائے وقوعہ پر پہنچے اور تحقیقات کا آغاز کیا۔ ایس پی سٹی نے بتایا کہ قتل کے مرکزی ملزم امن اور اس کا بہنوئی راجہ ہیں۔ دونوں ایک ہی محلے میں رہتے ہیں۔
ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ پرانی دشمنی کا شاخسانہ اس قتل کی جڑ ہے۔ پولیس نے لواحقین سے تحریری شکایت لے کر قاتلوں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ ایس پی سٹی نے کہا کہ مجرموں کو کسی صورت بخشا نہیں جائے گا اور جلد گرفتار کر کے جیل بھیج دیا جائے گا۔