گرل فرینڈ ایک ماہ کی حاملہ! گرل فرینڈ کی سرزنش پر عاشق نے خود کو لگا لی آگ، حالت تشویشناک، ویڈیو کال پر تنازعہ
بچھراواں پولیس اسٹیشن کے انچارج شیام کمار پال نے بتایا کہ یہ واقعہ بچھراواں تھانہ علاقہ کے تحت راجمو گاؤں میں پیش آیا۔
Published : February 17, 2026 at 1:22 PM IST
رائے بریلی: ویڈیو کال کے دوران گرل فرینڈ کی ڈانٹ کے بعد ایک عاشق نے خودکشی کی کوشش کی۔ اس نے پہلے پھانسی لگا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی لیکن بچ گیا۔ اس کے بعد اس نے خود کو ڈیزل ایندھن سے چھڑک کر آگ لگا لی۔ فی الحال، نازک حالت میں جھلسا عاشق ضلع اسپتال میں زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے۔
بچھراواں پولیس اسٹیشن کے انچارج شیام کمار پال نے بتایا کہ یہ واقعہ بچھراواں تھانہ علاقہ کے تحت راجمو گاؤں میں پیش آیا۔ گاؤں کا رہنے والا ونود عرف کلو کی سالی سے اس کا بھائی پیار کرتا ہے۔ جس کی وجہ سے اس نے خود کو آگ لگا لی۔ اسے علاج کے لیے اسپتال بھیج دیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں ابھی تک کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی۔
گرل فرینڈ ایک ماہ کی حاملہ
انہوں نے بتایا کہ معلومات کے مطابق شدید جھلسنے والے پرمود کا اپنے بڑے بھائی کی سالی کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے۔ خودکشی کی کوشش کرنے سے پہلے پرمود نے ایک ویڈیو بھی بنائی جس میں اس نے دعویٰ کیا کہ اس کی گرل فرینڈ ایک ماہ کی حاملہ ہے۔ اس کے نام پر اس سے پیسے بٹورے گئے ہیں۔
خود کو پھانسی لگاتے ہوئے تصویر
ویڈیو میں پرمود کہتے ہیں، ’’تم نے مجھے ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے اور اب مجھے پھانسی لینے کو کہہ رہی ہو‘‘۔ یہ کہہ کر اس نے ویڈیو بند کر دی اور خود کو پھانسی لگاتے ہوئے تصویر کھینچ لی۔
پھانسی لگنے سے نہ مر سکا تو ڈیزل ڈال لیا
بوائے فرینڈ نے بعد میں علاج کے دوران بتایا کہ جب وہ پھانسی لگنے سے نہ مر سکا تو اس نے خود پر ڈیزل ڈال کر خود کو آگ لگا لی۔ بوائے فرینڈ اس وقت زیر علاج ہے۔ ڈاکٹروں نے اس کی حالت نازک بتائی ہے۔ پولیس نے مجسٹریٹ بیان کے لیے لکھ کر مزید کارروائی شروع کر دی ہے۔
شدید جھلسنے کی حالت میں ضلع اسپتال میں داخل
پرمود کے بڑے بھائی ونود نے بتایا کہ اس نے خود کو آگ لگا لی۔ اسے اس کا علم اس وقت ہوا جب وہ راجامو گاؤں پہنچا۔ شدید جھلسنے کی حالت میں اسے ایمبولینس میں ضلع اسپتال لایا گیا۔
اسپتال کے ایمرجنسی روم میں تعینات ڈاکٹر سنتوش پانڈے نے بتایا کہ نوجوان کو بچھراواں سی ایچ سی سے ریفر کیا گیا تھا۔ اسے جھلسنے کی حالت میں ضلع اسپتال لایا گیا۔ اس کا برن وارڈ میں علاج کیا جا رہا ہے۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔