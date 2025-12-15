مدھیہ پردیش میں پانچ سالہ بچی بنی وحشیانہ زیادتی کا نشانہ، اسپتال میں بچی گن رہی ہے سانسیں، ملزم گرفتار
سدھی میں نوجوان نے 5 سالہ بچی کے ساتھ گھناؤنا فعل کرڈالا۔ ماں کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزم کو گرفتار کرلیا۔
Published : December 15, 2025 at 4:50 PM IST
سدھی، مدھیہ پردیش: رام پور نائکن تھانہ علاقہ سے ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں ایک 30 سالہ شخص نے 5 سالہ لڑکی کی عصمت دری کا گھناؤنا جرم کیا۔ اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ اتوار کی شام 4 بجے کے قریب پیش آیا۔ لڑکی کی حالت خراب ہونے پر اس نے روتے ہوئے اپنی ماں کو واقعہ سنایا۔ ماں فوراً تھانے گئی اور شکایت درج کرائی۔
نوجوان نے 5 سالہ بچی سے زیادتی کی
اسٹیشن انچارج سدھانشو تیواری کے مطابق، "شکایت ملنے پر، پولیس نے فوری طور پر مقدمہ درج کرکے کارروائی شروع کردی، خاتون ایس آئی آشا سلوات کی سربراہی میں 6 پولیس اہلکاروں پر مشتمل ایک ٹیم تشکیل دی گئی، جس نے ملزم کی تلاش شروع کردی، صرف ایک گھنٹے کے اندر پولیس نے ملزم کو گھیرے میں لے لیا اور اسے میدان سے گرفتار کرلیا، بتایا جارہا ہے کہ ملزم واردات کے بعد فرار ہونے کی کوشش میں ناکام رہا، تاہم پولیس نے کوشش کی کہ وہ فرار ہونے میں کامیاب نہ ہوسکے۔"
ملزم کا متاثرہ خاندان سے کوئی تعلق تھا؟
اسٹیشن انچارج نے بتایا کہ لڑکی اور اس کی ماں کی رپورٹ کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مزید قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ لڑکی کو علاج اور طبی معائنے کے لیے اسپتال بھیج دیا گیا ہے۔ پولیس اس واقعہ کے اردگرد کے حالات اور اس بات کی بھی تفتیش کر رہی ہے کہ آیا ملزم کا متاثرہ خاندان سے کوئی تعلق تھا۔
ملزم فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا
پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور تفتیش کر رہی ہے
اس واقعہ سے پورے علاقے میں غم و غصہ پھیل گیا ہے۔ لوگوں نے ملزمین کے خلاف سخت کارروائی اور سخت سزا کا مطالبہ کیا ہے۔ پولیس انتظامیہ ملزم اور متاثرہ کے اہل خانہ کے درمیان تعلقات کی تحقیقات کر رہی ہے۔ انہوں نے یقین دلایا ہے کہ عدالتی عمل کے ذریعے ملزمین کو جلد از جلد سزا دی جائے گی۔ رام پور نائکن پولس کی تیز کارروائی، جس نے واقعہ کے صرف ایک گھنٹے کے اندر مجرم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا، مقامی لوگوں میں بحث کا موضوع بن گیا ہے۔