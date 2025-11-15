پڑوسی نے نوجوان خاتون کی فحش ویڈیو بنائی، منگیتر کو بھیجا، دی دھمکی! کہا اگر شادی کی تو پھینک دوں گا تیزاب
لڑکی کے والد کی شکایت پر پولیس نے ملزمین کے خلاف مقدمہ درج کرکے ان کی تلاش شروع کردی ہے۔
Published : November 15, 2025 at 12:41 PM IST|
Updated : November 15, 2025 at 12:49 PM IST
آگرہ، اترپردیش: ضلع کے صدر تھانہ علاقے میں ایک نوجوان پڑوسی نے ایک نوجوان خاتون کا فحش ویڈیو بنا کر اس کے منگیتر کو بھیج دیا۔ نوجوان نے اسے شادی سے روکنے کی دھمکی دی۔ یہاں تک کہ اس نے اس کے ساتھ مارپیٹ بھی حملہ کی۔ خوفزدہ نوجوان خاتون نے اس کی اطلاع اپنے گھر والوں کو دی اور معاملے کی اطلاع پولیس کو دی گئی۔ خاتون کے والد کی شکایت پر پولیس نے ملزم اور اس کے اہل خانہ کے خلاف مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے۔
اے سی پی عمران احمد نے بتایا کہ خاتون کے والد کی شکایت پر ملزم امر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ متاثرہ لڑکی کا الزام ہے کہ امر اسے سڑک پر روکتا تھا، اسے ہراساں کرتا تھا اور فحش پیغامات (میسیجز) بھیجتا تھا۔ ملزم نے خاتون کو ڈرا دھمکا کر اس کی قابل اعتراض ویڈیوز بنائی۔ اب وہ ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔
چہرہ تیزاب سے جلا دوں گا
لڑکی کے والد نے پولیس کو بتایا کہ اس کی بیٹی کی شادی طے ہونے کے بعد نوجوان نے ویڈیو اس کے منگیتر کو بھیج دی۔ اس نے اسے میسج کیا، "وہ میری بیوی ہے۔ اگر اس نے مجھ سے شادی کی تو میں اس کا چہرہ تیزاب سے جلا دوں گا۔" بتایا گیا ہے کہ اس سلسلہ میں اس کے گھر والوں سے اس کی شکایت کی گئی ہے۔
شکایت پر الٹا گھر والوں کے ساتھ مارپیٹ
پولیس کے مطابق جب اس نے ملزم امر کے گھر والوں سے شکایت کی تو اس کے گھر والے لکشمی نارائن اور روی اس کے گھر آئے اور اس کے ساتھ مارپیٹ کی۔ ان کی بیٹی کے ساتھ بھی بدتمیزی کی۔ اس معاملے میں ڈی سی پی سٹی سید علی عباس نے بتایا کہ ملزم اور اس کے اہل خانہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ان کی تلاش جاری ہے۔