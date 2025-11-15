Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

پڑوسی نے نوجوان خاتون کی فحش ویڈیو بنائی، منگیتر کو بھیجا، دی دھمکی! کہا اگر شادی کی تو پھینک دوں گا تیزاب

لڑکی کے والد کی شکایت پر پولیس نے ملزمین کے خلاف مقدمہ درج کرکے ان کی تلاش شروع کردی ہے۔

young man made an obscene video of young woman and sent it to her fiance in agra Urdu News
نوجوان خاتون کی فحش ویڈیو (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 15, 2025 at 12:41 PM IST

|

Updated : November 15, 2025 at 12:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

آگرہ، اترپردیش: ضلع کے صدر تھانہ علاقے میں ایک نوجوان پڑوسی نے ایک نوجوان خاتون کا فحش ویڈیو بنا کر اس کے منگیتر کو بھیج دیا۔ نوجوان نے اسے شادی سے روکنے کی دھمکی دی۔ یہاں تک کہ اس نے اس کے ساتھ مارپیٹ بھی حملہ کی۔ خوفزدہ نوجوان خاتون نے اس کی اطلاع اپنے گھر والوں کو دی اور معاملے کی اطلاع پولیس کو دی گئی۔ خاتون کے والد کی شکایت پر پولیس نے ملزم اور اس کے اہل خانہ کے خلاف مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے۔

اے سی پی عمران احمد نے بتایا کہ خاتون کے والد کی شکایت پر ملزم امر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ متاثرہ لڑکی کا الزام ہے کہ امر اسے سڑک پر روکتا تھا، اسے ہراساں کرتا تھا اور فحش پیغامات (میسیجز) بھیجتا تھا۔ ملزم نے خاتون کو ڈرا دھمکا کر اس کی قابل اعتراض ویڈیوز بنائی۔ اب وہ ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔

چہرہ تیزاب سے جلا دوں گا

لڑکی کے والد نے پولیس کو بتایا کہ اس کی بیٹی کی شادی طے ہونے کے بعد نوجوان نے ویڈیو اس کے منگیتر کو بھیج دی۔ اس نے اسے میسج کیا، "وہ میری بیوی ہے۔ اگر اس نے مجھ سے شادی کی تو میں اس کا چہرہ تیزاب سے جلا دوں گا۔" بتایا گیا ہے کہ اس سلسلہ میں اس کے گھر والوں سے اس کی شکایت کی گئی ہے۔

شکایت پر الٹا گھر والوں کے ساتھ مارپیٹ

پولیس کے مطابق جب اس نے ملزم امر کے گھر والوں سے شکایت کی تو اس کے گھر والے لکشمی نارائن اور روی اس کے گھر آئے اور اس کے ساتھ مارپیٹ کی۔ ان کی بیٹی کے ساتھ بھی بدتمیزی کی۔ اس معاملے میں ڈی سی پی سٹی سید علی عباس نے بتایا کہ ملزم اور اس کے اہل خانہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ان کی تلاش جاری ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

درندگی کی انتہا، 17 سالہ لڑکی کی عصمت دری، فحش ویڈیو بنا کر کیا بلیک میل، نکاح نامے پر زبردستی دستخط، ایف آئی آر درج

علی گڑھ پولیس کا حیرت انگیز کارنامہ: پہلی جماعت کے طالب علم پر الزام، عدالت نے امن خراب کرنے پر جرمانہ عائد کر دیا

اسکول سے واپسی پر پانچویں جماعت کے طالب علم کے اغوا کی کوشش، موقع ملتے ہی وین سے فرار ہوا بچہ

پہلے دوستی کی، پھر کولڈ ڈرنک میں ملایا نشہ، ریپ کیا اور فحش ویڈیو بھی بنایا، لڑکی نے اٹھایا بڑا قدم

دل میں ملاقات کی تمنا لے کرمعذور نوجوان پہنچ گیا گرل فرینڈ کے گھر گاؤں والوں نے پیٹ پیٹ کرمار ڈالا

ساٹھ سالہ خاتون کی عصمت دری اور بے دردی سے قتل: سولہ سالہ نوجوان کو قرار دیا گیا مجرم

11 سالہ 6 ماہ کی حاملہ لڑکی نے بچے کو جنم دیا، پڑوسی کر رہا تھا لڑکی کی عصمت دری

Last Updated : November 15, 2025 at 12:49 PM IST

TAGGED:

YOUNG MAN MADE AN OBSCENE VIDEO
OBSCENE VIDEO MADE BY YOUNG MAN
YOUNG WOMAN OBSCENE VIDEO
YOUNG WOMAN SEX VIDEO
SEXY VIDEO OF GIRL

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.