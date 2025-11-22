آگرہ میں ایک شخص نے نوجوان خاتون سے دوستی کی، فحش ویڈیو بنالی، ایک لاکھ روپے بھتہ لیا، مزید پچاس ہزار روپے کا کیا مطالبہ
متاثرہ کی شکایت کی بنیاد پر چھتہ پولیس اسٹیشن نے مقدمہ درج کرکے نوجوان کی تلاش شروع کردی ہے۔
Published : November 22, 2025 at 11:56 AM IST
آگرہ: ضلع کے چھتہ علاقے میں ایک خاتون نے اپنے بوائے فرینڈ کے خلاف ایک لاکھ روپے بھتہ لینے کا مقدمہ درج کرایا ہے۔ خاتون کا الزام ہے کہ ملزم نے اس کی فحش ویڈیو بنائی، اسے وائرل کرنے کی دھمکی دی، بلیک میل کیا اور ایک لاکھ روپے بھی وصول کیا۔ اب، وہ مزید 50،000 روپے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ متاثرہ کی شکایت کی بنیاد پر چھتہ پولس اسٹیشن نے معاملہ درج کرکے معاملے کی تحقیقات شروع کردی ہے۔
چائے کے اسٹال پر ملاقات اور دوستی
خاتون نے پولیس کو بتایا کہ چھتہ تھانہ علاقہ کے بیلن گنج کے سوڈا والی گلی کے رہنے والے ارجن سے چائے کے ایک اسٹال پر ملاقات ہوئی۔ ارجن نے اسے بات چیت کا لالچ دے کر اس سے دوستی کی۔ اس نے اس کے گھر جانا شروع کیا اور اس کا اعتماد حاصل کیا۔ اس کے بعد اس نے اس کی ایک فحش ویڈیو بنائی جسے ارجن اب وائرل کرنے کی دھمکی دے کر اسے بلیک میل کر رہا ہے۔
فحش ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی
متاثرہ کا الزام ہے کہ ارجن نے اسے ایک فحش ویڈیو دکھا کر دھمکی دی۔ اس نے ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے ایک لاکھ روپے کا مطالبہ کیا۔ وہ کسی طرح ارجن کو ایک لاکھ روپے دینے میں کامیاب ہوگئی، لیکن اس نے ویڈیو کو ڈیلیٹ نہیں کیا۔ اب ملزم دوبارہ ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی دے کر دوبارہ پچاس ہزار روپے کا مطالبہ کر رہا ہے۔
رقم دینے سے انکار اور بدنام کرنے کی دھمکی
متاثرہ کے مطابق جب اس نے رقم دینے سے انکار کیا تو اس نے ویڈیو وائرل کرکے اسے بدنام کرنے کی دھمکی دی، جس کے لیے اس نے چھتہ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی ہے۔ ڈی سی پی سٹی سید علی عباس نے بتایا کہ پولیس نے خاتون کی شکایت کی بنیاد پر ملزم ارجن کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اس کی تلاش جاری ہے۔