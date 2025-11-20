پاگل عاشق نے شادی کے منڈپ میں بیٹھی دلہن کو مار دی گولی، مہمانوں نے پکڑ کر کیا پولیس کے حوالے
محبت میں پاگل نوجوان کو نوجوان کی شادی سے دکھ ہوا۔ کانپور دیہات پولیس نے ملزم کو گرفتار کرکے جیل بھیج دیا۔
Published : November 20, 2025 at 5:20 PM IST
کانپور دیہات، اترپردیش: ضلع کے منگل پور تھانہ علاقے میں محبت میں پاگل نوجوان نے شادی کی تقریب کے دوران دلہن کو گولی مار دی۔ تاہم دلہن بال بال بچ گئی۔ گولی چلنے کی آواز سن کر لوگوں کا ہجوم جمع ہوگیا۔ ہجوم نے فرار ہونے والے ملزم کو پکڑ کر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے پہنچ کر اسے گرفتار کر لیا۔
پولیس کے مطابق منگل پور تھانہ علاقے کے کنچھاؤسی میں واقع گنگادھام گیسٹ ہاؤس میں بدھ کی رات شادی کی تقریب جاری تھی۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی اور رسومات شروع ہونے والی تھیں۔
فائرنگ کے بعد انکت نے فرار ہونے کی کوشش کی
کاس گنج کے ناگلا بیرو کا رہنے والا آرویش عرف انکت شادی کی تقریب میں پہنچا اور دلہن پر پستول تان کر فائر کیا۔ فائرنگ کی آواز سن کر شادی میں شریک لوگ جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ فائرنگ کے بعد فرار ہونے والے انکت کو بھیڑ نے پکڑ لیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور ملزم کو گرفتار کرکے تھانے لے گئی۔
ڈیراپور کے سرکل آفیسر راجیو سروہی نے بتایا کہ انکت کو لڑکی سے یک طرفہ محبت تھی۔ جب اسے اس کی شادی کا علم ہوا تو وہ بہت پریشان ہوا۔ وہ بدھ کی رات شادی کی تقریب میں پہنچا (گیسٹ ہاؤس گیا) اور دلہن پر پستول سے فائرنگ کی۔ تاہم دلہن بال بال بچ گئی۔ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے 315 بور کا پستول، ایک زندہ کارتوس اور ایک خالی خول برآمد کر لیا ہے۔ اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے جیل بھیج دیا گیا ہے۔