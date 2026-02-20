میری شادی کرو... مرزا پور میں ایک ضدی نوجوان ٹاور پر چڑھ گیا، کہنے لگا کہ گھر میں میری کوئی عزت نہیں
نوجوان تقریباً دو گھنٹے تک ٹاور پر بیٹھا رہا۔ شادی کا وعدہ کر کے وہ نیچے آیا۔
Published : February 20, 2026 at 11:48 AM IST
مرزا پور، اتر پردیش: ضلع میں ایک عجیب واقعہ سامنے آیا ہے۔ کوتوالی علاقے میں امام باڑہ کے قریب ایک 26 سالہ نوجوان شادی کا مطالبہ کرتے ہوئے موبائل ٹاور پر چڑھ گیا۔ یہ ڈرامہ تقریباً دو گھنٹے تک جاری رہا۔ پولیس پہنچی، اس کے گھر والوں کو بلایا اور نوجوان شادی کا وعدہ کرکے نیچے آگیا۔
جمعرات کو ایک نوجوان کٹرا کوتوالی علاقے میں امام باڑے کے سامنے واقع دلہن پیلس میں واقع 100 فٹ کے موبائل ٹاور پر چڑھ گیا۔ نوجوان کو ٹاور پر چڑھتے دیکھ کر جائے وقوعہ پر لوگوں کی بھیڑ جمع ہوگئی۔ لوگوں نے اسے نہ چڑھنے کو کہا لیکن اس نے انکار کر دیا اور ٹاور پر چڑھ گیا۔ لوگوں نے واقعے کی اطلاع پولیس کو دی۔
پولیس موقع پر پہنچی اور نوجوان کو نیچے اتارنے کی کوشش کی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ ٹاور پر بیٹھے نوجوان نے کہا کہ مجھے گھر میں عزت نہیں مل رہی، میری شادی بھی نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد پولیس نے نوجوان کے اہل خانہ کو جائے وقوعہ پر بلایا۔ نوجوان کے اہل خانہ نے پولیس کو یقین دہانی کرائی کہ وہ اس کی شادی کرائیں گے، تبھی نوجوان ٹاور سے نیچے اترا۔
کٹرا کوتوالی کے انچارج ویدیا ناتھ سنگھ نے بتایا کہ نوجوان کی شناخت جنید (26) کے طور پر ہوئی ہے جو ہاتھیہ پھاٹک کا رہنے والا ہے۔ جنید غیر شادی شدہ ہے۔ وہ اپنے خاندان پر دباؤ ڈالنے کے لیے ٹاور پر چڑھ گیا۔ پوچھنے پر اس نے کہا کہ اس کے گھر والے اس کی شادی نہیں کر رہے ہیں۔ گھر میں بھی اس کی عزت نہیں تھی۔ وہ تقریباً دو گھنٹے تک ٹاور پر بیٹھا رہا۔
انچارج ویدیا ناتھ سنگھ نے بتایا کہ فائر بریگیڈ اور دیگر ٹیموں کو بلایا گیا جب اس نے نیچے آنے سے انکار کردیا۔ جنید کا کہنا تھا کہ خاندان کے دیگر افراد شادی شدہ تھے، لیکن وہ اس کی شادی نہیں کر رہے تھے۔ اسے نیچے آنے پر آمادہ کیا گیا اور اس کی شادی بھی کر دی جائے گی۔ اس یقین دہانی کے بعد وہ نیچے آگئے۔