ETV Bharat / state

تم کسی اور کو چاہوگی تو مشکل ہوگی، پاگل عاشق کا خاتون کے چہرے پر تیز دھار بلیڈ سے حملہ

کانپور میں نذیر آباد پولیس کی ٹیم نے بدھ کی رات دیر گئے ایک نوجوان خاتون پر حملہ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔

young man attacked a girl on her face with a blade in kanpur Urdu News
ملزم پولیس کی حراست میں (Kanpur Police)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 29, 2026 at 7:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

کانپور: ’’اگر تم میری نہیں ہوئی تو کسی اور کی نہیں ہو سکتی،‘‘ یہ کہتے ہوئے ایک سرپھرے (پاگل) عاشق نے بدھ کی رات نوجوان خاتون کے چہرے پر تیز دھار بلیڈ سے حملہ کر دیا۔ جس سے لہولہان ہوکر خاتون گر پڑی۔ خاتون کی چیخ و پکار سن کر اہل خانہ جائے وقوعہ پر پہنچے اور اس شخص کو پکڑ کر بری طرح مارا پیٹا اور پولیس کے حوالے کردیا۔ ملزم نے یہ جرم اس لیے کیا کیونکہ خاتون کی شادی پہلے سے طے ہو چکی تھی۔

ڈی سی پی سینٹرل اتل سریواستو نے جمعرات کو بتایا کہ نذیر آباد پولیس ٹیم کو بدھ کی رات دیر گئے اطلاع ملی کہ ایک پاگل شخص نے ایک نوجوان خاتون پر بلیڈ سے حملہ کیا ہے جس سے وہ زخمی ہو گئی ہے۔ پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر خاتون کو علاج کے لیے بھیج دیا اور ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ نوجوان کی جیب سے ایک تیز بلیڈ بھی برآمد ہوا۔ ملزم نوجوان کا نام گولو ہے جو کاکادیو کا رہنے والا ہے۔

ملنے کے بہانے بلایا اور اس پر کیا حملہ

ملزم نوجوان نے بتایا کہ وہ کئی ماہ سے خاتون سے رابطے میں تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ خاتون کی شادی کہیں اور طے پا گئی ہے، اس نے اسے ملنے کے بہانے بلایا اور اس پر حملہ کیا۔ ڈی سی پی سینٹرل نے بتایا کہ نوجوان کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔

اگر تم میری نہ بنو تو میں تمہیں کسی اور کا نہیں بننے دوں گا

خاتون نے پولیس کو بتایا کہ گولو اسے کئی دنوں سے ہراساں کر رہا تھا۔ جب اس نے اسے شادی کی خبر دی تو اس نے کہا اگر تم میری نہ بنو تو میں تمہیں کسی اور کا نہیں بننے دوں گا۔ خاتون نے کہا کہ اسے ڈر ہے کہ نوجوان اسے قتل کر دے گا اور اس نے اس کے بارے میں اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیا تھا۔

یہ بھی پڑھیں:

لکھنؤ میں دسویں جماعت کے طالب علم نے خودکشی کر لی، خودکشی نوٹ نہ ملنے کے سبب موت کا معمہ حل نہیں ہو سکا

طالب علم کی خودکشی، والد کی پستول سے خود کو ماری گولی، بیٹے کی موت کے بعد وکیل باپ فالج کا شکار

خاتون نے اپنے شوہر کو زبردستی پلایا زہر،،،،،،، قتل کی پلاننگ ایسے کی لگے خودکشی، ایسے ہوا انکشاف

خاتون کانسٹیبل کے شوہر نے تھانے کے احاطے میں خودکشی کر لی، وجہ جان کر ہوجائیں گے حیران

بیوی نے نابالغ بیٹے کے ساتھ مل کر شوہر کو کر دیا قتل، وجہ جان کر آپ رہ جائیں گے حیران

بھارت میں طلباء میں خودکشی کے واقعات چونکا دینے والے ہیں، کیا یہی ہے بڑی وجہ؟؟؟

ناجائز تعلقات کا شبہ: شوہر نے بیوی کا کردیا قتل، خود فون کرکے پولیس کو دی اطلاع

حاملہ گرل فرینڈ کا کیا قتل، خاتون دوست کی لی مدد، سزائے موت سنادی گئی

لکھنؤ میں کانسٹیبل نے کرلی خودکشی، دو ماہ بعد ہونے والی تھی شادی

TAGGED:

LOVER ATTACKED GIRL WITH BLADE
MAD LOVER IN KANPUR
KANPUR BLADE ATTACK IN UP
YOUNG MAN ATTACKED ON GIRL BY BLADE
BLADE ATTACK IN KANPUR

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.