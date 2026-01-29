تم کسی اور کو چاہوگی تو مشکل ہوگی، پاگل عاشق کا خاتون کے چہرے پر تیز دھار بلیڈ سے حملہ
کانپور میں نذیر آباد پولیس کی ٹیم نے بدھ کی رات دیر گئے ایک نوجوان خاتون پر حملہ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔
Published : January 29, 2026 at 7:47 PM IST
کانپور: ’’اگر تم میری نہیں ہوئی تو کسی اور کی نہیں ہو سکتی،‘‘ یہ کہتے ہوئے ایک سرپھرے (پاگل) عاشق نے بدھ کی رات نوجوان خاتون کے چہرے پر تیز دھار بلیڈ سے حملہ کر دیا۔ جس سے لہولہان ہوکر خاتون گر پڑی۔ خاتون کی چیخ و پکار سن کر اہل خانہ جائے وقوعہ پر پہنچے اور اس شخص کو پکڑ کر بری طرح مارا پیٹا اور پولیس کے حوالے کردیا۔ ملزم نے یہ جرم اس لیے کیا کیونکہ خاتون کی شادی پہلے سے طے ہو چکی تھی۔
ڈی سی پی سینٹرل اتل سریواستو نے جمعرات کو بتایا کہ نذیر آباد پولیس ٹیم کو بدھ کی رات دیر گئے اطلاع ملی کہ ایک پاگل شخص نے ایک نوجوان خاتون پر بلیڈ سے حملہ کیا ہے جس سے وہ زخمی ہو گئی ہے۔ پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر خاتون کو علاج کے لیے بھیج دیا اور ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ نوجوان کی جیب سے ایک تیز بلیڈ بھی برآمد ہوا۔ ملزم نوجوان کا نام گولو ہے جو کاکادیو کا رہنے والا ہے۔
थाना नजीराबाद क्षेत्रान्तर्गत एक युवक द्वारा युवती पर हमला किये जाने से चेहरे व हाथ पर गम्भीर चोटें आने की सूचना पर त्वरित गम्भीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है तथा घटना को गम्भीरता से लेते हुए आरोपी पर कठोरतम कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में… pic.twitter.com/nIuHGNJXUH— POLICE COMMISSIONERATE KANPUR NAGAR (@kanpurnagarpol) January 29, 2026
ملنے کے بہانے بلایا اور اس پر کیا حملہ
ملزم نوجوان نے بتایا کہ وہ کئی ماہ سے خاتون سے رابطے میں تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ خاتون کی شادی کہیں اور طے پا گئی ہے، اس نے اسے ملنے کے بہانے بلایا اور اس پر حملہ کیا۔ ڈی سی پی سینٹرل نے بتایا کہ نوجوان کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔
اگر تم میری نہ بنو تو میں تمہیں کسی اور کا نہیں بننے دوں گا
خاتون نے پولیس کو بتایا کہ گولو اسے کئی دنوں سے ہراساں کر رہا تھا۔ جب اس نے اسے شادی کی خبر دی تو اس نے کہا اگر تم میری نہ بنو تو میں تمہیں کسی اور کا نہیں بننے دوں گا۔ خاتون نے کہا کہ اسے ڈر ہے کہ نوجوان اسے قتل کر دے گا اور اس نے اس کے بارے میں اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیا تھا۔