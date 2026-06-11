کتے کو لائسنس یافتہ بندوق سے ماری گولی، کہاں اور کیوں؟ پڑھیں مکمل کہانی
کتے کے مالک کی شکایت کے بعد ملزم نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا۔
Published : June 11, 2026 at 12:42 PM IST
مرزا پور، اترپردیش: ضلع مرزا پور کے دیہات تھانہ علاقے کے ایک گاؤں میں ایک نوجوان پڑوسی نے لائسنس یافتہ بندوق سے پالتو کتے کو ٹانگ میں گولی مار دی، جس سے کتا شدید زخمی ہو گیا۔ مبینہ طور پر چند روز قبل نوجوان کو کتے نے کاٹ لیا تھا۔ کتے کے کاٹنے پر نوجوان مشتعل تھا۔ کتے کے مالک نے نوجوان کے خلاف شکایت درج کرائی، پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزم کو گرفتار کر لیا۔
اطلاعات کے مطابق دیہات تھانہ علاقے کے کولہڈ گاؤں کے رہنے والے اجے کمار کے پاس ایک پالتو کتا تھا۔ منگل کی دیر رات، جب وہ چہل قدمی کے لیے نکلا تھا، اس کا پڑوسی دیناناتھ بھی وہاں موجود تھا۔ دینا ناتھ کو کچھ دن پہلے کتے نے کاٹا تھا۔ جس کی وجہ سے وہ غصے میں تھا۔
کتے کی ٹانگ میں گولی مار دی
اس معاملے پر اجے کمار اور دیناناتھ کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ حالات یہاں تک بڑھ گئے کہ غصے میں، دیناناتھ اپنی بندوق گھر سے لے کر آ گیا اور کتے کی ٹانگ میں گولی مار دی، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور زخمی کتے کو اسپتال میں داخل کرایا۔
ملزم کے خلاف اقدام قتل اور جانوروں پر ظلم کا مقدمہ
دیہی پولیس اسٹیشن کے انچارج امیت کمار مشرا نے بتایا کہ اجے کے پالتو کتے نے پہلے اس کے پڑوسی دیناناتھ کو کاٹ لیا تھا، جس سے نوجوان ناراض ہوگیا تھا۔ ملزم کے خلاف اقدام قتل اور جانوروں پر ظلم کا مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم کی بندوق ضبط کر لی گئی ہے اور اس کا لائسنس منسوخ کرنے کی کارروائی کی جا رہی ہے۔