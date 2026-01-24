پٹنہ میں ایک نوجوان خاتون کو زندہ جلا دیا گیا
پٹنہ میں ایک نوجوان نے ایک نوجوان خاتون کو جلا کر ہلاک کر دیا۔ پولیس ملزمان کی تلاش کے لیے چھاپے مار رہی ہے۔
Published : January 24, 2026 at 10:34 AM IST
پٹنہ: بہار کی دارلحکومت پٹنہ کے گوپال پور تھانہ علاقے میں ایک ہولناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں ایک نوجوان نے ایک نوجوان خاتون کو جلا کر ہلاک کر دیا۔ خاتون کو علاج کے لیے لایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ پولیس نے معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے تحقیقات اور کارروائی تیز کردی ہے۔
نوجوان خاتون کو زندہ جلا دیا گیا: اطلاعات کے مطابق ایک خاتون نے 18 جنوری کو گوپال پور پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔ شکایت میں اس نے الزام لگایا کہ ایک نوجوان نے اس کی بیٹی کو آگ لگا دی اور اسے شدید زخمی کر دیا۔ واقعے کے فوری بعد اہل خانہ نے شدید جھلس جانے والی لڑکی کو قریبی اسپتال میں داخل کرایا، جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہوگئی۔
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی گوپال پور تھانہ پولیس نے فوری کارروائی کی اور جائے وقوعہ پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کیا۔ پولیس نے ضروری شواہد اکٹھے کرنے کے لیے فرانزک سائنس لیبارٹری (FSL) سے ایک ٹیم کو جائے وقوعہ پر بلایا۔ جائے وقوعہ سے برآمد ہونے والے جسمانی شواہد کی بنیاد پر معاملے کی تحقیقات کی کوشش کی جا رہی ہے۔
متاثرہ کے بیان کی بنیاد پر پولیس نے متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا۔ تاہم علاج کے دوران خاتون کی موت ہوگئی۔ ان کی موت کے بعد پورے علاقے میں غم اور غصہ ہے۔ لواحقین بے چین ہیں اور ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
پولیس نے فوری طور پر خاتون کی درخواست کی بنیاد پر ایف آئی آر درج کر لی۔ درخواست میں واضح طور پر الزام لگایا گیا ہے کہ ایک نوجوان نے خاتون کو آگ لگا دی جس سے وہ شدید زخمی ہو گئی۔ علاج کے دوران اس کی موت کے بعد کیس میں مزید قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔
فرانزک ٹیم تحقیقات کر رہی ہے: ایس ڈی پی او رنجن کمار نے یہ بھی بتایا کہ ایک فارنسک ٹیم اس واقعے سے متعلق تمام حقائق اور شواہد کو مضبوط کرنے کے لیے سائنسی تحقیقات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملزم کی شناخت ہو گئی ہے اور اس کی گرفتاری کے لیے مسلسل چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پولیس کی متعدد ٹیمیں ممکنہ ٹھکانوں پر چھاپے مار رہی ہیں۔
مزید پڑھیں: مہاراشٹر: چار سالہ بچی کے ساتھ جنسی زیادتی، ملزم گرفتار، مشتعل ہجوم تھانے میں گھس گیا
ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ: پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں کسی کو بھی نہیں بخشا جائے گا اور ملزمان کو جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ دریں اثنا، اس واقعے نے ایک بار پھر خواتین کی حفاظت پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے بھی ملزمان کی فوری گرفتاری اور سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔