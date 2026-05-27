پٹیالہ میں لڑکی کی لاش ڈرم سے برآمد، پولیس شناخت میں مصروف
پنجاب کے پٹیالہ میں نیلے ڈرم میں نو عمر لڑکی کی لاش ملنے سے سنسنی پھیل گئی۔ پولیس نے جانچ شروع کر دی ہے۔
Published : May 27, 2026 at 5:47 PM IST
پٹیالہ: پنجاب کے پٹیالہ ضلع کے اربن اسٹیٹ علاقے میں اس وقت سنسنی پھیل گئی جب ڈی سی ڈبلیو پل کے قریب کچرے کے ڈھیر میں نیلے رنگ کے رنگ کے ڈرم سے ایک نامعلوم لڑکی کی لاش برآمد ہوئی۔ لڑکی کی عمر 15 سے 20 سال کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ اس کی ظاہری شکل کی بنیاد پر، یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی اور ریاست سے ہو سکتی ہے۔ پولیس فی الحال اس کی شناخت کا تعین کرنے کے لیے جانچ میں مصروف ہے۔
یہ واقعہ منگل کی صبح پیش آیا۔ راہگیروں نے مبینہ طور پر کوڑے کے ڈھیر کے قریب ایک نیلے کا بڑے ڈرم دیکھا جس کے اوپر سرخ رنگ کا ڈھکن لگا ہوا تھا۔ ڈرم کے آس پاس کا ماحول دیکھ کر لوگوں کو شک ہوا، جس نے مقامی پولیس کو واقعے کی جانکاری دی گئی۔ پولیس ٹیم نے جائے وقوع پر پہنچ کر ڈرم کا ڈھکن ہٹایا تو اندر کا نظارہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ڈرم کے اندر ایک لڑکی کی لاش پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر چوٹ کے معمولی نشان تھے اور اس کے ہاتھ پر خون لگا ہوا تھا۔
اس بارے میں جانکاری دیتے ہوئے اربن اسٹیٹ پولیس افسر گورویندر سنگھ نے کہا کہ "صبح سویرے، ہمیں ڈی سی ڈبلیو کے کھمبے کے پاس ایک ڈرم میں لاش کی اطلاع دینے والی کال موصول ہوئی۔ جائے وقوع پر پہنچ کر پولیس کو نیلے ڈرم میں ایک لڑکی کی لاش ملی۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "مرنے والی لڑکی کے ایک ہاتھ پر انگریزی میں "نیہا" نام کا ٹیٹو تھا اور دوسری ہتھیلی پر دل کا نشان تھا۔ پولیس کے مطابق لڑکی کی موت کے حالات اور اس کے پیچھے کی وجوہات تحقیقات کے بعد ہی واضح ہوں گی۔ پولیس نے تفتیشی ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں اور سی سی ٹی وی کیمروں کی جانچ کی جا رہی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ لاش کو کس نے پھینکا، اس کے علاوہ لڑکی کے جسم پر بھی ہلکی چوٹ کے نشانات موجود ہیں۔"
متوفیہ کی شناخت نہیں ہوسکی ہے۔ پولیس نے فرانزک ٹیم کو بھی جائے وقوع پر بلایا جس نے آس پاس کے علاقے سے شواہد اکٹھے کیے۔ متوفیہ کی لاش کو شناخت کے لیے سرکاری راجندرا اسپتال کے مردہ خانے میں محفوظ رکھا گیا ہے۔
