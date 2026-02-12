سنبھل: مدرسے پر بلڈوزر چلا دیا گیا، انتظامیہ نے اردگرد کے آٹھ سے دس مکانات کو بھی غیر قانونی قرار دیا
انہدامی کارروائی کے دوران علاقہ بھاری پولیس فورس تعینات کی گئی۔ موقعے پر افسران کے ساتھ پی اے سی اہلکار بھی تعینات کیے گئے۔
Published : February 12, 2026 at 2:57 PM IST
سنبھل: اترپردیش کے ضلع سنبھل کی نگر پنچایت، نرولی میں جمعرات کو ضلع انتظامیہ نے 285 مربع میٹر اراضی پر بنائے گئے ایک مدرسے کو بلڈوزر کے ذریعے مسمار کر دیا۔ انتظامیہ کی انہدامی کارروائی سے قبل ہی مسلم کمیونٹی کے افراد نے مدرسہ خالی کرنا شروع کر دیا تھا۔ انتظامیہ کے مطابق یہ کارروائی مبینہ غیر قانونی قبضوں کے خلاف کی گئی۔ اس کی وجہ سے علاقے میں صبح سے ہی افراتفری کا ماحول تھا۔
یہ معاملہ نرولی قصبے کے بنجاری کوان علاقے کا ہے، جو تحصیل چندوسی کے بنیاتھیر تھانہ علاقے میں واقع ہے۔ انتظامیہ کے مطابق 1635 اور 1636 نمبر والے پلاٹوں پر 8 سے 10 مکانات بنائے گئے ہیں جو کہ ریونیو ریکارڈ میں کھاد کے گڑھوں اور پبلک روڈ اراضی کے طور پر درج ہیں۔ ان تعمیرات کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کارروائی شروع کی گئی ہے۔
اس کارروائی کے حوالے سے انتظامیہ پوری طرح الرٹ نظر آئی۔ ایس ڈی ایم چندوسی آشوتوش تیواری، نائب تحصیلدار ستیندر چاہر اور سی او چندوسی منوج کمار سنگھ جائے وقوع پر موجود تھے۔ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے پانچ تھانوں کی پولیس فورس کے ساتھ پی اے سی کے اہلکاروں کو بھی تعینات کیا گیا۔ پورا علاقہ پولیس کیمپ میں تبدیل ہوگیا۔
ڈپٹی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ چندوسی آشوتوش تیواری نے بتایا کہ زیر بحث زمین پر غیر قانونی قبضے کے خلاف دفعہ 67 کے تحت کارروائی کی گئی۔ تجاوزات کو دو نوٹس دے کر کافی وقت دیا گیا لیکن تعمیرات نہیں ہٹائی گئیں۔ چنانچہ دارالعلوم مدرسہ کے خلاف اب بلڈوزر کارروائی انجام دی گئی۔
دریں اثناء نرولی پنچایت کے چیئرمین بٹن ملک نے انتظامی کارروائی اور ان کے دعوے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ انہیں اس سلسلے میں کوئی اطلاع یا نوٹس نہیں ملی ہے۔ اس جگہ کو مذہبی مقام قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مدرسہ تقریباً 300 گز پر محیط ہے اور یہ اسلامی تعلیم کی جگہ ہے۔ فی الحال، پورے علاقے میں ایک بے چینی کا ماحول ہے اور انتظامیہ ہر سرگرمی پر نظر رکھے ہوئے ہے۔