شہاب الدین کے گڑھ میں بولے یوگی آدتیہ ناتھ، اسامہ کے بارے میں کہا، "جیسا نام، ویسا کام،" آر جے ڈی کو قرار دیا رام مندر مخالف
یوگی آدتیہ ناتھ نے سیوان میں آر جے ڈی پر شدید حملہ کیا۔ یہاں انہوں نے آر جے ڈی کو رام مندر مخالف قرار دیا۔
سیوان، بہار: بہار اسمبلی انتخابات 2025 کے لیے 29 اکتوبر، 2025 کو اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے سیوان ضلع کے رگھوناتھ پور اسمبلی حلقے میں ایک زبردست انتخابی ریلی سے خطاب کیا۔ یہ علاقہ سابق طاقتور لیڈر محمد شہاب الدین کا روایتی گڑھ سمجھا جاتا ہے جہاں راشٹریہ جنتا دل (آر جے ڈی) نے شہاب الدین کے بیٹے اسامہ شہاب کو میدان میں اتارا ہے۔ یوگی نے آر جے ڈی اور اس کے امیدوار پر سخت حملہ کرتے ہوئے کہا کہ امیدوار اپنے خاندان کی مجرمانہ تاریخ کی وجہ سے ملک بھر میں بدنام ہے۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں مزید کہا کہ نام کو دیکھ لیجیے، جیسا نام ویسا کام۔
اپوزیشن پر طنز کرتے ہوئے رگھوناتھ پور میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے، یوگی آدتیہ ناتھ نے بہار کے بھرپور ثقافتی ورثے کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ نالندہ یونیورسٹی، چانکیہ، ڈاکٹر راجیندر پرساد اور کرپوری ٹھاکر جیسی عظیم شخصیات کا گھر یہ سرزمین علم، انقلاب اور امن کی علامت ہے۔ تاہم، انہوں نے اپوزیشن کو نشانہ بناتے ہوئے پوچھا کہ وہ کون ہیں جنہوں نے اس شاندار سرزمین کو نوجوانوں میں شناخت کے بحران میں دھکیل دیا؟ یوگی نے واضح کیا کہ یہ انتخاب ایسے عناصر کے خلاف فیصلہ کن جدوجہد ہے۔
این ڈی اے حکومت کی کامیابیوں کی فہرست
یوپی کے وزیر اعلیٰ نے گزشتہ دو دہائیوں میں این ڈی اے حکومت کی ترقی پر روشنی ڈالی اور وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بدلا ہوا بہار ہے، جو اپنی تاریخی شان کو موجودہ ترقی کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے زور دے کر کہا کہ این ڈی اے کی ڈبل انجن والی حکومت بہار کو نئی بلندیوں پر لے جا رہی ہے، جس میں خواتین کو بااختیار بنانا، مافیا عناصر کا خاتمہ اور "جنگل راج" کا خاتمہ کلیدی اہداف ہیں۔
آر جے ڈی نے رام مندر مخالف کہا
یوگی آدتیہ ناتھ نے ریلی میں آر جے ڈی پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی اب بھی ایودھیا میں بھگوان رام کے لیے ایک عظیم الشان مندر کی تعمیر کی کھل کر مخالفت کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید الزام لگایا کہ سیتامڑھی اور آس پاس کے علاقوں میں ماں جانکی کے لیے دیوی مندر بنانے کی تجویز کو آر جے ڈی کا مسترد کرنا بھی واضح تھا۔
این ڈی اے امیدوار کی حمایت میں ایک عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ نے ووٹروں سے بھاری اکثریت سے جیت کو یقینی بنانے کی اپیل کی۔ انہوں نے یہ بھی یقین ظاہر کیا کہ این ڈی اے 14 نومبر کو اعلان ہونے والے نتائج میں واضح اکثریت کے ساتھ بہار میں دوبارہ اقتدار حاصل کرے گی۔
یوگی آدتیہ ناتھ کی ریلی پر بلڈوزر
لوگوں نے پہلے ہی یوگی آدتیہ ناتھ کی ریلی کے مقام پر بلڈوزر لگا رکھے تھے۔ ریلی میں، یوپی کے سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا، "بہار میں ڈبل انجن والی حکومت لوگوں کی حفاظت، عزت اور ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ جو لوگ علاقے میں جرائم پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے زیرو ٹالرنس کی پالیسی جاری رہے گی۔ نتیش کمار کی قیادت میں بہار میں این ڈی اے کی حکومت بنائیں تاکہ یہاں ترقی کی گنگا بہتی رہے اور جرائم پیشہ افراد پر دوڑتے رہیں۔"
سیوان میں این ڈی اے کی چیلنجنگ پوزیشن
ضلع سیوان میں مسلم ووٹروں کا ایک اہم حصہ ہے، جو 2011 کی مردم شماری کے مطابق 18 فیصد سے زیادہ ہے۔ 2020 کے انتخابات میں ضلع کی آٹھ اسمبلی سیٹوں پر این ڈی اے کی کارکردگی مایوس کن رہی۔ اس وقت گرینڈ الائنس نے چھ سیٹیں جیتی تھیں، جب کہ این ڈی اے کو صرف دو سیٹیں ملی تھیں۔ ان میں سے بی جے پی نے دوروندھا اور گوریا کوٹھی جیتی ہے۔
تین سیٹیں آر جے ڈی، دو سی پی آئی-ایم ایل-لبریشن اور ایک کانگریس کے حصے میں آئی۔ آر جے ڈی پہلے رگھوناتھ پور سیٹ پر قبضہ کر چکی ہے، جہاں اس نے اب اسامہ کے ساتھ دو بار کے ایم ایل اے ہری شنکر یادو کی جگہ لے لی ہے۔ اس تبدیلی نے مقامی مساوات میں ایک نیا موڑ لایا ہے۔