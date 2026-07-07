مدھیہ پردیش کے مہر میں خوفناک حادثہ، تیز رفتار کار ٹرک میں جا گھسی، ایک ہی خاندان کے پانچ افراد ہلاک
گذشتہ رات میہر میں موسلا دھار بارش کے بیچ یہ خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ ہلاک شدگان سالگرہ تقریب سے واپس آرہے تھے۔
Published : July 7, 2026 at 10:15 AM IST
میہر: مدھیہ پردیش کے میہر میں تیز بارش کے بیچ نادن دیہات تھانہ حلقے کے ریگرا گاؤں کے نزدیک نیشنل ہائی وے 30 پر ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ یہ حادثہ رات تقریباً دو بجے کے قریب ہوا، ایک تیز رفتار ایس یو وی آگے چل رہے ایک ٹرک میں گھس گئی۔ کار میں چھ افراد سوار تھے جن میں سے پانچ کی موقعے پر ہی موت ہو گئی جب کہ ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ گاڑی مکمل طور پر تباہ ہوگئی۔
سالگرہ کی تقریب سے لوٹ رہے تھے کار میں سوار افراد
یہ ٹکر اتنی خوفناک تھی کہ ایس یو وی مکمل طور پر تباہ ہو گئی، جس سے چھ نوجوان اندر پھنس گئے۔ شدید زخمی نوجوان کو ستنا ضلع اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ یہ تمام نوجوان سالگرہ کی تقریب میں شرکت کے بعد میہر واپس جا رہے تھے۔ گھر والوں میں خوشی کا ماحول تھا لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ جشن کا سفر ان کی زندگی کا آخری سفر بن جائے گا۔
رات دیر گئے، جیسے ہی ایکس یو وی ریگرا گاؤں کے قریب پہنچی، وہ ایک ٹرک کے پیچھے سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں مرنے والے تمام نوجوان میہار سے کانگریس کے سابق امیدوار منیش پٹیل کے خاندان کے افراد تھے۔ ایک ہی خاندان کے پانچ افراد کی ہلاکت کی خبر شہر میں پہنچتے ہی پورے علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی۔
ٹکر اتنی شدید تھی کہ کار کا اگلا حصہ ٹرک کے نیچے دب گیا۔ مقامی لوگ سب سے پہلے جائے وقوعہ پر پہنچے اور پولیس کو واقعے کی اطلاع دی۔ گاڑی میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کی کوششیں شروع کی گئیں تاہم گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی جس سے ریسکیو میں مشکل پیش آئی۔ ڈائل 112، ہائی وے پٹرولنگ ٹیم، 108 ایمبولینس، اور ہائی وے ایمبولینس سروس 1033 جائے وقوع پر پہنچی۔ مقامی لوگوں کی مدد سے ایک طویل ریسکیو آپریشن کیا گیا۔ کافی کوشش کے بعد سب کو گاڑی سے نکال لیا گیا۔
مرنے والوں میں گووند پٹیل کا بیٹا انکور پٹیل (40)، مردل پٹیل (32) ولد مہندر پٹیل، وجے پٹیل (30)، ہری شنکر پٹیل (25) ولد ناگیندر پٹیل اور شیوا پٹیل (23) ولد سنجو پٹیل شامل ہیں۔ زخمی کا نام اوم پٹیل ہے۔
ایک نوجوان شدید زخمی، ستنا ریفر
ریسکیو کے دوران پتہ چلا کہ پانچ نوجوانوں کی موت ہو چکی ہے۔ شدید زخمی نوجوان کو پہلے امرپٹن سول اسپتال لے جایا گیا۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد اس کی حالت مزید بگڑ گئی جس کے بعد اسے ستنا ضلع اسپتال ریفر کر دیا گیا۔ کل دیر رات اسپتال کے احاطے میں اہل خانہ، رشتہ داروں اور جاننے والوں کی بھیڑ جمع ہوگئی۔ حادثے کی خبر پھیلتے ہی پورا ماحول سوگوار ہوگیا۔ دیہی پولیس اسٹیشن کے انچارج پنچراج سنگھ نے جائے وقوع کا معائنہ کیا اور حادثے کی تحقیقات شروع کردی۔
پولیس ٹرک ڈرائیور سے پوچھ گچھ میں مصروف
ابتدائی طور پر خیال کیا جا رہا ہے کہ حادثہ تیز رفتاری اور سامنے والے ٹرک سے مناسب فاصلہ برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے پیش آیا۔ دیہی پولس اسٹیشن کے انچارج پنچراج سنگھ نے کہا کہ "حادثے کی صحیح وجہ کا تعین کرنے کے لیے تکنیکی اور دیگر شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ جانچ مکمل ہونے کے بعد ہی حادثے کی اصل وجہ واضح ہو سکے گی۔" رات کی گشت پر مامور پولیس افسر کیشری پرساد نے کہا کہ "112 اور رات کی گشت کے ذریعے اطلاع ملی تھی، جس کے بعد موقعے پر قومی شاہراہ 30 پر گشت کر رہے پولیس دستوں کی مدد سے ریسکیو کیا گیا"۔
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