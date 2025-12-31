فاسٹ فوڈ نے اتر پردیش میں نیٹ کی تیاری کرنے والی طالبہ کی لے لی جان، گوبھی کھانے کے بعد دماغ میں داخل ہو گیا تھا کیڑا
امروہہ کی ایک طالبہ جو ایک ماہ سے بیمار تھی، دہلی کے RML اسپتال میں 25 برین ٹیومر میں مبتلا تھی۔
Published : December 31, 2025 at 8:10 PM IST
امروہہ، اترپردیش: ضلع میں ایک چونکا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ NEET کی تیاری کرنے والی 18 سالہ طالبہ کی فاسٹ فوڈ کھانے سے علاج کے دوران موت ہو گئی۔ دہلی کے آر ایم ایل اسپتال میں داخل طالبہ کے سر میں تقریباً 20 سے زیادہ ٹیومر بن چکے تھے۔ علاج کرنے والے ڈاکٹروں نے اہل خانہ کو بتایا کہ یہ اس کے دماغ میں گوبھی کا کیڑا داخل ہونے کی وجہ سے ہوا ہے۔
منڈی دھنورا تھانہ علاقہ کے گاؤں چوچیلہ کلاں کے رہنے والے ندیم احمد پیشے سے کسان ہیں۔ ندیم کی بڑی بیٹی، علیمہ (18)، NEET کی تعلیم حاصل کر رہی تھی جب کہ ایک نجی اسکول میں اپنی انٹرمیڈیٹ کی ڈگری بھی حاصل کر رہی تھی۔ ندیم احمد نے بتایا کہ علیمہ کو ایک ماہ قبل ٹائیفائیڈ ہوا تھا۔ اس کے بعد سے ان کی صحت مسلسل خراب ہوتی چلی گئی۔
دماغ میں 20 سے 25 ٹیومر کا انکشاف
اس کی مسلسل خرابی کے بعد، اسے نوئیڈا کے ایک نجی اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ اس کے سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی کے دوران ڈاکٹروں نے اس کے دماغ میں 7 سے 8 ٹیومر کا انکشاف کیا۔ اس کی حالت کچھ دنوں تک بہتر رہی لیکن پھر اچانک دوبارہ بگڑ گئی۔ مزید معائنے پر ٹیومر کی تعداد 25 ہو گئی۔
جسم میں کیڑے داخل ہونے سے دماغ میں 25 ٹیومر
اس کی بگڑتی ہوئی صحت کے بعد، اسے 22 دسمبر کو دہلی کے رام منوہر لوہیا اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے دماغ کی سرجری کی۔ تاہم 29 دسمبر کو علاج کے دوران علیمہ کی موت ہوگئی۔ طالبہ کے والد نے بتایا کہ ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ فاسٹ فوڈ کھانے کے نتیجے میں بند گوبھی (پتہ گوبھی) کے ذریعے اس کے جسم میں کیڑے داخل ہونے سے اس کے دماغ میں 25 ٹیومر بن گئے ہیں۔
فاسٹ فوڈ کھانے سے ایک اور طالبہ کی موت
سات روز قبل امروہہ کے افغانان محلہ کی گیارہویں جماعت کی طالبہ آہانہ فاسٹ فوڈ کھانے سے چل بسی تھی۔ دہلی کے ایمس اسپتال میں ان کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں نے کہا کہ فاسٹ فوڈ کھانے سے ان کی آنتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ نظام انہضام کی مکمل خرابی کی وجہ سے اس کی سرجری ہوئی لیکن اس کی جان بھی چلی گئی۔