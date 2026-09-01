خاتون کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مندر کے احاطے کی پانی کی ٹنکیوں میں ڈال دیا، تیرتھ یاترا پر گئے تھے پجاری
تامل ناڈو کے سیلم میں ایک سنگین مجرمانہ معاملہ سامنے آیا ہے، جہاں ایک مندر کے احاطے سے خاتون کی لاش ملی ہے۔
Published : September 1, 2026 at 7:35 AM IST
سیلم (تامل ناڈو): سیلم ضلع سے ایک روح کانپانے والی واردات سامنے آئی ہے۔ یہاں ایک مندر کے احاطے میں موجود پانی کی ٹینکیوں سے ایک خاتون کی مسخ شدہ لاش ملنے سے سنسنی پھیل گئی ہے۔ اس خوفناک واقعے کا انکشاف تب ہوا جب مندر کے پجاری دو دن بعد اپنی یاترا (سفر) سے واپس لوٹے۔ فی الحال، مقامی پولیس نے مقدمہ درج کر کے قاتل کی سرگرمی سے تلاش شروع کر دی ہے۔
واقعہ کیا ہے؟
سیلم شہر کے اریسیپالایم میں گناپالن اسٹریٹ پر واقع شیو مندر میں رمیش بطور پجاری کام کرتے ہیں۔ وہ گزشتہ 15 سے زائد برسوں سے اپنے خاندان کے ساتھ اس صدیوں پرانے شیو مندر کے ایک حصے میں رہائش پذیر ہیں۔ دو دن پہلے اپنی سالگرہ کے موقع پر وہ گھر کو تالا لگا کر تنجاور اور کمبکونم کے مندروں کے روحانی سفر پر گئے تھے اور آج صبح ہی گھر واپس لوٹے۔ جب وہ واپس آئے تو نہانے کے لیے پانی کا نل کھولنے پر انہیں وہاں سے شدید بدبو آئی۔
سیلم شہر کے اریسیپالایم میں گناپالن اسٹریٹ پر واقع شیو مندر میں رمیش بطور پجاری کام کرتے ہیں۔ وہ گزشتہ 15 سے زائد برسوں سے اپنے خاندان کے ساتھ اس صدیوں پرانے شیو مندر کے ایک حصے میں رہائش پذیر ہیں۔ دو دن پہلے اپنی سالگرہ کے موقع پر وہ گھر کو تالا لگا کر تنجاور اور کمبکونم کے مندروں کے روحانی سفر پر گئے تھے اور آج صبح ہی گھر واپس لوٹے۔ جب وہ واپس آئے تو نہانے کے لیے پانی کا نل کھولنے پر انہیں وہاں سے شدید بدبو آئی۔